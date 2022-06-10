“Bebek Holly” 41 yıl sonra akrabalarına kavuştu

1980\u2019lerin ba\u015f\u0131nda ABD\u2019de ebeveynleri \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fckten sonra kaybolan bir ya\u015f\u0131ndaki bebek Holly, k\u0131rk bir y\u0131l sonra akrabalar\u0131na kavu\u015ftu. \u00d6ld\u00fcr\u00fclen Clouse \u00e7iftinin g\u00fcn\u00fcm\u00fczde 42 ya\u015f\u0131nda olan k\u0131zlar\u0131 Holly\u2019nin Houston \u015fehrinde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ve be\u015f \u00e7ocuklu bir anne oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n\r\nABD\u2019de k\u0131rk bir y\u0131l \u00f6nce Florida'dan Teksas'a ta\u015f\u0131n\u0131rken \u00f6ld\u00fcr\u00fclen Clouse \u00e7iftinin o g\u00fcnlerde 1 ya\u015f\u0131nda olan ve kaybolan k\u0131zlar\u0131, akrabalar\u0131na yeniden kavu\u015ftu.\r\n1981 y\u0131l\u0131nda yeni evli \u00e7ift Harold ve Tina Clouse, birka\u00e7 ay sonra ormanl\u0131k alanda \u00f6l\u00fc bulunmu\u015f, \u00e7iftin 1 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuklar\u0131 "Bebek Holly" kaybolmu\u015ftu.\r\nDNA TESTLER\u0130 SONRASI TESP\u0130T ED\u0130LD\u0130\r\nABD\u2019nin Houston \u015fehrinde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 belirlenen 42 ya\u015f\u0131ndaki bir kad\u0131n\u0131n \u00e7iftin kay\u0131p k\u0131zlar\u0131 oldu\u011fu DNA testleri sonras\u0131 tespit edildi.\r\n\r\n\r\nTeksas ba\u015fsavc\u0131 yard\u0131mc\u0131s\u0131 Brent Webster ise d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, \u00e7iftin muhtemelen Aral\u0131k 1980 ile Ocak 1981 aras\u0131nda \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fcklerini s\u00f6ylerken, \u00e7ocuklar\u0131 Holly\u2019nin Arizona'da bir kiliseye b\u0131rak\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 bulduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\nWebster, iki kad\u0131n\u0131n Holly'yi kiliseye getirdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\r\n42 ya\u015f\u0131ndaki Holly\u2019nin bug\u00fcnlerde be\u015f \u00e7ocuklu bir anne oldu\u011fu belirtilirken, yetkililer \u201cHolly, DNA testleri sonras\u0131nda biyolojik ebeveynlerinin kimlikleri hakk\u0131nda bilgilendirildi ve geni\u015f biyolojik aileleriyle temas halinde\u201d derken, "Yak\u0131nda y\u00fcz y\u00fcze g\u00f6r\u00fc\u015fmeyi umuyorlar" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nTeksas Ba\u015fsavc\u0131s\u0131 Ken Paxton, Bebek Holly'yi yeti\u015ftiren ailenin biyolojik ebeveynlerinin \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesinde \u015f\u00fcpheli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n'CENNETTEN B\u0130R DO\u011eUM G\u00dcN\u00dc HED\u0130YES\u0130'\r\n\r\nBebek Holly'nin b\u00fcy\u00fckannesi Donna Casasanta ise yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, babas\u0131n\u0131n do\u011fum g\u00fcn\u00fcnde bulundu\u011fu i\u00e7in torununu bulman\u0131n "cennetten bir do\u011fum g\u00fcn\u00fc hediyesi" oldu\u011funu belirtti.\r\nHolly'nin halas\u0131 Cheryl Clouse ise, onunla ilk kez tan\u0131\u015fman\u0131n "\u00e7ok heyecan verici" oldu\u011funu s\u00f6ylerken, "\u0130yi oldu\u011funa ve iyi bir hayata sahip oldu\u011funu g\u00f6rmek b\u00fcy\u00fck bir l\u00fctuf. B\u00fct\u00fcn aile d\u00fcn gece iyi uyudu" dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n