DünyaSürmanşet

“Bebek Holly” 41 yıl sonra akrabalarına kavuştu

10 Haziran 2022
bebek holly bulundu







1980’lerin başında ABD’de ebeveynleri öldürüldükten sonra kaybolan bir yaşındaki bebek Holly, kırk bir yıl sonra akrabalarına kavuştu. Öldürülen Clouse çiftinin günümüzde 42 yaşında olan kızları Holly’nin Houston şehrinde yaşadığı ve beş çocuklu bir anne olduğu belirtildi.



Etiketler
10 Haziran 2022






Başa dön tuşu