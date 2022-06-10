Erdinç’ten gurur duyulacak rekor!

Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde geçtiğimiz ay düzenlenen İlkokullu Küçükler Atletizm Finallerinde şampiyon olan Levent Primary İlkokulu erkek takımı ile Necat British İlkokulu Diyarbakır’da düzenlenen Türkiye İlkokullar Atletizm Şampiyonası’nda katılım gösterdi.

İnçay rekorla birinci, Bradley dördüncü

Levent Primary İlkokulu adına yüksek atlama branşında yarışan Erdinç İnçay, elde ettiği 1.53’lük derecesi ile hem Türkiye şampiyonu oldu, hem de daha önce 1.50 olan KKTC rekorunu kırdı.

Necat British İlkokulu’ndan Sofia Bradley ise uzun atlama branşında elde ettiği 4.45’lik derecesi ile Türkiye dördüncüsü olarak kürsüde yer aldı.

Antrenörünün rekorunu kırdı

Levent Primary İlkokulu atleti Erdinç İnçay geçtiğimiz ay ülkemizde düzenlenen final yarışlarında da birinciliği elde ettikten sonra rekor denemesi yapmış ancak yüksekliği geçememişti. Genç sporcu Diyarbakır’da 1.53 atlayarak hem rekorla birinci oldu, hem de güzel bir tesadüfe de imza attı. Daha önceki 1.50’lik rekor şu anda antrenörlüğünü yapan Mehmet Baykent’e aitti. İnçay bu başarıyla antrenörünün rekorunu kırarak birincilik kürsüsüne çıkmış oldu.

Turan Altay Doğan’a imzayı attı

Futbol Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği’nde 14 yıl sonra teknik adam değişikliği oldu. Teknik Direktör Caner Oshan’ın görevden ayrılıp dinlenmek istemesi üzerine başkan Bayar Piskobulu arayışa geçmişti.

Geçtiğimiz sezon Çetinkaya’yı şampiyon yaparak yeniden Süper Lig’e çıkaran tecrübeli teknik direktör Turan Altay ile anlaşma sağlandı ve Altay Doğan’a imzayı attı.

Turan Altay anlaşma sonrası şu paylaşımı yaptı:

“Bu sefer

Takım Doğan Türk Birliği

Yer Girne

Renkler Sarı Lacivert

Hedef ayni”

Badmintonda YDK kızları çeyrek final istiyor

Amasya’da Türkiye Okullar arası Badminton Yıldızlar Şampiyonasında mücadele eden YDK Ortaokul Kız takımı, Trabzon Mimar Sinan Ortaokulu’nu 4-1 mağlup etmeyi başardı. YDK kızları yarın çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.