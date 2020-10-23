Baf ve Limasol’da kırmızı alarm. Uzmanlar hasta ve ölü sayısında patlama beklediklerini açıklıyor

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Heyeti üyesi, Avrupa Üniversitesi Patoloji Bölümü Profesörü Virolog Konstantinos Tsioutis, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KHA’ya yaptığı açıklamada, vakalarda üç haneli rakamların devam edeceği değerlendirmesinde bulunarak söz konusu yayılmanın kontrol altına alınması için haftalar isteyeceğini, hastaneye gelecek olan hasta ve ölülerin sayısında bir patlama beklendiğini kaydetti.

Dr. Tsioutis şöyle devam etti:

“Şu an kritik bir noktada bulunuyoruz çünkü virüsün toplum arasında yayıldığı kesinleşti. Pek çok coğrafi bölgede çok sayıda bulaş zinciri olduğunu görüyoruz. Limasol kazasının kırmızı düzeyde olduğunu gördüğümüz gibi Baf’ta da sürekli artış gözlemleniyor”.

“Vatandaşlarımız arasında çok sayıda temas var, her gün pek çok insan olumlu kişilerle yan yana bulunuyor ve karantina altında olması gereken çok sayıda insan söz konusu”.

“Hastanelere ve hatta yoğun bakımlara girişler de artmaya başladı bu yayılmaların sonuçlarını ve böyle bir şeyi bundan on gün önce görmüyorduk”.

“Bu yayılmanın boyutunu görmek için henüz başta bulunuyoruz ve geçen hafta açıklanan önlemlerin sonuçlarını görmek için henüz çok erken. Bu hafta sonundan önce azalma görmeyi beklemiyoruz. Eğer açıklanan tedbirler uygulanırsa bundan sonra vaka sayılarında düşüşler görmeyi umuyoruz”.

“Aslında vaka sayılarındaki ani artışlar son on günde görülmeye başlandı. Şimdi kaç kişinin ciddi virüs nedeniyle tedaviye ihtiyacı olduğunu görmeye başladık ancak bunun kontrol edilebilmesi için boyutunun ne olduğunu anlamak için birkaç hafta isteyeceğiz. Henüz ilk aşamada bulunuyoruz”.

Profesör Tsioutis önümüzdeki günlerde vaka sayılarında üç haneli rakamlar görülmeye devam edebileceğini belirtti ve “bu hafta sonunda bazı sonuçlar olmasını umuyoruz belki de bu hafta sonu azalmaya da başlar yeter ki açıklanan önlemler uygulansın” dedi.

Son günlerde 900’dan fazla vaka kaydedildiğini, bunun da salgının başlamasından bu yana kaydedilen nüfusun üçte biriden fazlası anlamına geldiği belirten Dr. Tsioutis şöyle devam etti:

“Tüm bunlar azalana kadar birkaç hafta isteyeceğiz, yani gelen hafta vakaların aniden düşmesini bekleyemeyiz. Beklediğimiz tek şey epidemiyolojik göstergenin aşamalı olarak düşmesidir. Şu an epidemiyolojik göstergeler yukarı doğru ilerliyor ve önümüzdeki hafta bunun azalmaya başlamasını umuyoruz ki bu da bize salgının ciddi şekilde kontrol edilmeye başladığını gösterecek”.

“Bulaşmanın kliniksel etkileri şimdi görülmeye başladı. Henüz yoğun bakım tedavileri, insanların hastanelere ihtiyacı ya da insanların kendilerini kısıtlamaları görülmedi. Biz, iş alanları olsun, restoran, eğlence, öğretim, ev, kişiler olsun, tüm taraflara korunma tedbirlerini ve protokolleri uygulamaları çağrısında bulunuyoruz”.

Ölü sayısında artış olup olmayacağı sorusuna Tsioutis şöyle yanıt verdi: “İstatistik açıdan konuşacak olursak evet. Teyit edilen vakaların %1-2’si ölümle sonuçlanır. Eğer bu şekilde devam edersek teyit edilen 900 kişiden kaçının öleceğini tahmin edebilirsiniz.

Tsioutis korona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla daha başka önlemlerin de açıklanacağını duyurdu. “Kış geliyor ve durumu zorlaştırıyor bu nedenle mümkün olduğunda daha dikkatli olmalıyız. Kış döneminin kasım ayı sonları aralık ayı başlarında gelecek olması durumu kontrol etmemize yardımcı olacak. Ancak açıklanan ve açıklanacak olan önlemler uygulanmalıdır. Aksi takdirde iyileşme görülmeyecek”.

“Açıklanmaya başlayan önlemler çok sıkıdır. Eğer uygulanırlarsa ekonomik ve psikolojik sorunlar olmadan, tecrit/karantina aşamasına geçmemize neden kalmayacak”.

“Biz bundan kaçınmak istiyoruz. İki yayılmadan kaydedilen başarılardan sonra, Kıbrıs’ta karantina aşamasına geçmek için bir neden olmadığına inanıyorum uygulanan ve açıklanacak yeni tedbirlerin hemen sonuçları olacağına inanıyorum”.