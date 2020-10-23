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Corona virüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi

23 Ekim 2020
MIT yüz maskesi





ABD’de yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) bilim insanları elektrikle çalışan bir yüz maskesi üretti. Kullanıcılarının sıcaklığı hissetmemesi için yalıtkan bir maddeyle kaplanan maskede bulunan bakır levha 90 dereceye kadar ısınarak havadaki yeni tip corona virüsü (Covid-19) öldürüyor.







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23 Ekim 2020

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