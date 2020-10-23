Corona virüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi

ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından geliştirilen maske, sıcak metal filtrenin kullanıcı tarafından rahatça giyilebilmesi için ısıyı yalıtan neopren maddesiyle kaplandı.

Bununla birlikte, elektrikle çalışan ve bir bataryaya sahip olan maskenin bulaş riskini sıfıra indirdiği aktarıldı. Araştırmacılar sıcak maskenin, özellikle corona virüse maruz kalma riskinin yüksek olduğu hastane ortamları ve toplu taşıma araçları için ideal olduğunu söyledi.

DİĞERLERİNDEN BİRAZ DAHA PAHALI OLACAK

Maskenin tasarımı için patent başvurusunda bulunan bilim insanları, ticari kullanımın onaylanmasının ardından, elektrikli maskenin fiyatının piyasadaki diğer kullan-at ve bez maskelerden biraz daha pahalı olabileceğini belirtti. Ancak, maske çok yüksek sıcaklığa ulaştığı için sterile edilmesi ya da değiştirilmesi gerekmediğinden uzun vadede ekonomik bir çözüm olacağı ifade edildi.

Araştırmacılar, medRxiv’te yayımlanan çalışma kapsamında, corona virüs partiküllerini maskeden içeri veya dışarı nefes alırken etkisiz hale getirmek için bakır levhanın ulaşması gereken optimum sıcaklığın 90 derece olduğunu belirledi.

ÇİFT TARAFLI ÖLDÜRÜCÜ ETKİ

Makalenin yazarı ve kimya mühendisi Samuel Faucher, “Günümüzde maskelerin büyük çoğunluğu, parçacıkları boyuta veya elektrik yüküne göre filtreleyerek çalışıyor. Ancak, sıcak maske tamamen yeni bir konsept. Virüsün dış katmandan geçmesine izin veriyor ancak kullanıcıya ulaşmadan önce onu öldürüyor. Aynı durum maskeyi takan enfekte biri nefes verdiğinde de geçerli. Hava iç katmadan geçiyor ancak maskeden dışarı çıktığında virüs etkisiz hale gelmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

“Şu an mevcut verilerle uzaktan eğitim en ideal senaryo olacaktı ancak Orta ve İlk eğitimde ortaya çıkabilecek sosyal ve ailevi zorlukların bilincindeyiz. Bunun aksine bu sistem üniversitelerde başlatıldı ve çok iyi çalışıyor”.

“Bu senaryo akılda tutulmalı ve eğer okullarda yayılma ve endişe verici bir durum olursa buna hazırlıklı olmalıyız”.