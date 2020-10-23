Corona virüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi

ABD\u2019de yer alan Massachusetts Teknoloji Enstit\u00fcs\u00fc\u2019nden (MIT) bilim insanlar\u0131 elektrikle \u00e7al\u0131\u015fan bir y\u00fcz maskesi \u00fcretti. Kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 hissetmemesi i\u00e7in yal\u0131tkan bir maddeyle kaplanan maskede bulunan bak\u0131r levha 90 dereceye kadar \u0131s\u0131narak havadaki yeni tip corona vir\u00fcs\u00fc (Covid-19) \u00f6ld\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n\r\nABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstit\u00fcs\u00fc (MIT) taraf\u0131ndan geli\u015ftirilen maske, s\u0131cak metal filtrenin kullan\u0131c\u0131 taraf\u0131ndan rahat\u00e7a giyilebilmesi i\u00e7in \u0131s\u0131y\u0131 yal\u0131tan neopren maddesiyle kapland\u0131.\r\n\r\nBununla birlikte, elektrikle \u00e7al\u0131\u015fan ve bir bataryaya sahip olan maskenin bula\u015f riskini s\u0131f\u0131ra indirdi\u011fi aktar\u0131ld\u0131. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar s\u0131cak maskenin, \u00f6zellikle corona vir\u00fcse maruz kalma riskinin y\u00fcksek oldu\u011fu hastane ortamlar\u0131 ve toplu ta\u015f\u0131ma ara\u00e7lar\u0131 i\u00e7in ideal oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n \r\nD\u0130\u011eERLER\u0130NDEN B\u0130RAZ DAHA PAHALI OLACAK\r\nMaskenin tasar\u0131m\u0131 i\u00e7in patent ba\u015fvurusunda bulunan bilim insanlar\u0131, ticari kullan\u0131m\u0131n onaylanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, elektrikli maskenin fiyat\u0131n\u0131n piyasadaki di\u011fer kullan-at ve bez maskelerden biraz daha pahal\u0131 olabilece\u011fini belirtti. Ancak, maske \u00e7ok y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131\u011fa ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in sterile edilmesi ya da de\u011fi\u015ftirilmesi gerekmedi\u011finden uzun vadede ekonomik bir \u00e7\u00f6z\u00fcm olaca\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rmac\u0131lar, medRxiv'te yay\u0131mlanan \u00e7al\u0131\u015fma kapsam\u0131nda, corona vir\u00fcs partik\u00fcllerini maskeden i\u00e7eri veya d\u0131\u015far\u0131 nefes al\u0131rken etkisiz hale getirmek i\u00e7in bak\u0131r levhan\u0131n ula\u015fmas\u0131 gereken optimum s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n 90 derece oldu\u011funu belirledi.\r\n\r\n \r\n\u00c7\u0130FT TARAFLI \u00d6LD\u00dcR\u00dcC\u00dc ETK\u0130\r\nMakalenin yazar\u0131 ve kimya m\u00fchendisi Samuel Faucher, "G\u00fcn\u00fcm\u00fczde maskelerin b\u00fcy\u00fck \u00e7o\u011funlu\u011fu, par\u00e7ac\u0131klar\u0131 boyuta veya elektrik y\u00fck\u00fcne g\u00f6re filtreleyerek \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Ancak, s\u0131cak maske tamamen yeni bir konsept. Vir\u00fcs\u00fcn d\u0131\u015f katmandan ge\u00e7mesine izin veriyor ancak kullan\u0131c\u0131ya ula\u015fmadan \u00f6nce onu \u00f6ld\u00fcr\u00fcyor. Ayn\u0131 durum maskeyi takan enfekte biri nefes verdi\u011finde de ge\u00e7erli. Hava i\u00e7 katmadan ge\u00e7iyor ancak maskeden d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131nda vir\u00fcs etkisiz hale gelmi\u015f oluyor\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n\u201c\u015eu an mevcut verilerle uzaktan e\u011fitim en ideal senaryo olacakt\u0131 ancak Orta ve \u0130lk e\u011fitimde ortaya \u00e7\u0131kabilecek sosyal ve ailevi zorluklar\u0131n bilincindeyiz. Bunun aksine bu sistem \u00fcniversitelerde ba\u015flat\u0131ld\u0131 ve \u00e7ok iyi \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor\u201d.\r\n\r\n\u201cBu senaryo ak\u0131lda tutulmal\u0131 ve e\u011fer okullarda yay\u0131lma ve endi\u015fe verici bir durum olursa buna haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olmal\u0131y\u0131z\u201d.\r\n\r\n