Özyiğit: Kıbrıslı Türklerin iradesine müdahaleler yapıldı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkanı Cemal Özyiğit ve parti yetkilileri (TDP), partiyi ziyaret eden Sendikal Platform heyeti ile görüştü.

Sendikal Platform adına konuşma yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından değerlendirme yaptıklarını ve çeşitli partilere ziyaretlere başladıklarını, amaçlarının geniş katılımlı bir cephe siyaseti oluşturmak olduğunu belirtti.

Normal bir seçim süreci yaşanmadığını, Türkiye’nin AKP’nin seçimlere çeşitli yollarla direk müdahalede bulunduğunu iddia eden Elcil, Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar’ın AKP’nin iradesini temsil ettiğini savundu.

AKP’nin üst düzey temsilcilerinin ülkeye gönderdikleri yetkililer aracılığıyla seçime müdahale ettiklerini savunan Elcil, “Seçim sonuçları yasal olabilir ama meşru değildir” dedi.

Bir cephe siyaseti oluşturmak adına çalışma içine girdiklerini, toplumun iradesinin var olduğunu dünyaya duyurmak ve kendi kendini yönetme mücadelesini verme amacı güttüklerini dile getiren Elcil, en geniş oluşumu yaratabilmek adına sol ve sağdan Kıbrıslı Türklerin iradesi konusunda hassas olan partilerle görüşeceklerini söyledi.

Özyiğit: Kıbrıslı Türklerin iradesine müdahaleler

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de seçim sürecinde Kıbrıslı Türklerin iradesine müdahaleler yaşandığını, seçim yasaklarını çiğneme pahasına mizansenler yaratıldığını savundu.

“Bu kadar üst düzeyde ve aleni müdahale ilk kez oldu” diyen Özyiğit, müdahalenin Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanı seçilmemesi amacıyla yapıldığını savunarak, Kıbrıs Türk toplumunun iradesine, kimliğine, çözüm ve barış isteğine, demokratik ve laik kimliğine de yapıldığını, bunu “kabul etmenin mümkün olmadığını” söyledi.

Özyiğit, meşruiyetin halkın indinde ne kadar kabul gördüğüne bağlı olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerine durma, demokratik ve laik kimliğini koruma gibi konularda aynı görüşü taşıyanlar herkesle en geniş şekilde işbirliği yapma azim ve kararlılığında olduklarını belirten Özyiğit, bugün Sendikal Platformla birlikte neler yapılabileceğinin konuşulacağını kaydetti.