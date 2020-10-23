Audrey Hepburn’ün hayatı film oluyor

Sineman\u0131n gelmi\u015f ge\u00e7mi\u015f en g\u00fczel y\u00fczlerinden biri olarak tan\u0131mlanan efsane oyuncu Audrey Hepburn'\u00fcn hayat\u0131 film oluyor.\r\n\r\n\r\n\u0130konik filmlerin Oscar \u00f6d\u00fcll\u00fc y\u0131ld\u0131z\u0131\u00a0Audrey Hepburn'\u00fcn ba\u015far\u0131larla dolu hayat\u0131, Helena Coan'\u0131n y\u00f6netmenli\u011fini yapt\u0131\u011f\u0131 belgeselle beyazperdeye ta\u015f\u0131n\u0131yor.\r\n\r\nBaleyi oda\u011f\u0131na alan filmde Hepburn'un o\u011flu Sean Hepburn Ferrer, Givenchy'nin eski direkt\u00f6r\u00fc Clare Waight Kaller, Tiffany & Co'nun tasar\u0131m direkt\u00f6r\u00fc John Loring gibi isimlerin y\u0131ld\u0131z hakk\u0131nda verdi\u011fi \u00f6zel r\u00f6portajlar\u0131 yer alacak.\r\n\r\nYaln\u0131zca oyuncu de\u011fil, bir stil ikonu olarak da haf\u0131zalarda yer eden Hepburn'\u00fcn Audrey isimli belgeselinin Amerika'da bu y\u0131l i\u00e7inde, T\u00fcrkiye'de ise 8 \u015eubat 2021'de vizyona girecek.\r\n\r\n