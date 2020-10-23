CEVAP ARAYAN SORULAR

KUZEY KIBRIS’ta bir Cumhurbaşkanlığı seçimini de daha geride bıraktık. Şimdi artık Kıbrıs Türk toplumunun yaşadığı süreçlerin objektif bir değerlendirmesini yapma zamanıdır.

Bu değerlendirmede Birinci soru, Türkiye kamuoyuna yön verenlerin Kıbrıs seçiminde oynadıkları rol ve bunun nedenleridir.

Kıbrıs için yapılacak değerlendirme, Türkiye’deki siyasi akımları ve bu akımların gücünü analiz etmeden, gerçekleri yansıtamaz.

İster sağ olsun, isterse sol görünen olsun, nerdeyse tüm güçler bu seçimde Ersin Tatar’ı aktif olarak desteklediler.

Türkiye iç siyasetinde, Erdoğan’a karşı olan Kılıçdaroğlu ve Maral Akşener’in partileri, seçimde aktif olarak Tatar’ı desteklerken, Akıncı’ya karşı mücadele için her silahı kullandılar. Demokratik Sol da aynı çizgide, Tatar’ı aktif olarak destekledi.

Bu Mücadele kervanında, AK PARTİ ve MHP nin tayin edici önderliği oldu.

Tüm devlet ve hükümet kurumları, özel TV ler Tatar’ın seçilmesi için ellerinden geleni yaptılar.

Bu kuvvetli ve etkili çalışmalar, Ersin Tatar’a önemli bir üstünlük sağladı.Tatar’ın bu seçimi kazanması, Türkiye’deki güçlerin özel çalışmalarıyla GERÇEKLEŞTİ.

Türkiye’deki tabanı olan tüm güçlerin Ersin Tatar’ın yanında yer almasının doğru bir analizini herkes yapmalıdır.

İskele bölgesinde Tatar %70ler mertebesinde oy alırken, Akıncı’nın % 30larda kalması, başka bir inceleme konusudur.

Büyük şehirlerde Akıncı’nın oy oranının yüksek olması, özellikle İskele’de ise bu oranın %30 larda kalmasının sosyolojik nedenleri de dikkatle araştırılacak bir konudur.

Dış karışmacılık görüşünü savunanlar, bu dış karışmacılığın , Mağusa Bölgesi dışında,BÜYÜK ŞEHİRLERDE etkili olamamasının nedenlerini de analiz etmelidirler

Fanatik ELAM yanlılarının seçim döneminde SINIRLARDA yaptıkları eylemlerin, çözüm karşıtı güçlerin oylarını arttırdığı kesindir.

ELAM ‘ın arkasındaki ana beyin hangisidir?

Şimdi BM, üç GARANTÖR ÜLKE ve iki toplum liderini bir masa etrafında toplayıp, görüşmeleri yeniden başlatmayı hedeflemektedir. Önce Gayrı –Resmi olacak olan bu görüşme, daha sonra resmi bir hale dönüşecektir.

Bu görüşmelerde, taraflardan birinin kaçma olasılığı var mıdır?

Doğu Akdeniz’deki enerji savaşlarında ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki sürtüşmelerde, Kıbrıs Sorununun çözümünün etkileri hangi yönde olacaktır?

Türk Lirasının devamlı değer kaybı ve Türkiye’nin ekonomik olarak zor bir döneme girmesi, Türkiye’yi AB ülkeleriyle bir çatışmaya mı, bir işbirliği arayışına mı yönlendirecektir?

Kuzey Kıbrıs’ta yapılan seçimin sonuçlarında, yukarıdaki tüm soruların cevaplarının etkisi vardır.

Şimdi seçim bitmiştir. Görülen o ki bu KIŞ, Kıbrıs Sorununda çok HAREKETLİ geçecektir.