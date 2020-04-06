Aziz Kaya’dan Sağlık Bakanlığı’na ince mesaj

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, sosyal medya hesabı facebook’tan yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanlığı’nın sağlık malzemesi konusunda almış olduğu kararı eleştirerek kinayeli olarak teşekkür etti.

O paylaşım ve detayları:

İstenen yazılı talebi yapmamız ve ilgili kurumun toplanması sonucu aldığı kararla Sağlık Bakanlığı Belediyemize

aşağıda görülen 50 çift eldiveni ve 50 adet maskeyi bahşetme kararı almıştır.

Türk Kızılayı’nın yapmış olduğu 33 000 maske,30 000 eldiven ve 500 koruyucu tulumdan Lefke bölgesinin hakkının saptanması için ilgili kurul zor bir toplantı gerçekleştirmiş olsa gerek.

Yarım günlük ihtiyacımız(tulum hariç) karşılanmış olup teşekkürü bir borç biliriz.