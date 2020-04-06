Döveç Group’tan 1500 aileye gıda yardımı

Mağusa ve İskele bölgesinin başarılı şirketlerinden Döveç Group, farklı kesimlere dağıtılmak üzere 1500 erzak paketi hazırlayarak Gazimağusa Belediyesi, İskele Belediyesi ve Yenierenköy Belediyesi’ne teslim etti. Döveç Group Direktörü Burçin Döveç’in yaptığı açıklamada, paylaşmanın önemini vurgulayarak bu zor dönemde ihtiyaç sahibi insanlara yardımların devam edeceğine değindi. Mutluluğun, sevginin ve iyiliğin paylaştıkça artacağına inandıklarını, Kuzey Kıbrıs Halkının çok daha zor günleri birlik ve beraberlik içinde geride bırakacağını ifade etti.

Döveç Group Direktörü Burçin Döveç’in yaptığı açıklamada ve detayları:

Corona Virüs nedeniyle alınan tedbirler tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de ekonomik sıkıntılar yaşanmasına sebep olmuştur. Toplumun bir bölümü gelirlerini kaybetmiş ve ihtiyaç sahibi kişilerin sayısı oldukça artmıştır. Bu zor süreçte toplum olarak birlik ve beraberlik içinde toplumun birbirine destek olması büyük önem taşımaktadır.

Döveç Group sosyal sorumluluk bilinci ile topluma desteğini sürdürmektedir. Döveç Group şirketleri olarak farklı kesimlere dağıtılmak üzere 1500 erzak paketi hazırladı. Gıda paketlerinin bir kısmı Yurtlarda kalan öğrencilere, bir kısmı ihtiyaç sahibi çalışanlara dağıtıldı. Gıda paketlerinin bir bölümü Üniversite dışındaki öğrencilere dağıtılması için Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne verildi. Yardım paketlerinin belirli bir kısmı ise ihtiyacı olanlara ulaştırılmak üzere Gazimağusa Belediyesi’ne, İskele Belediyesi’ne ve Yenierenköy belediyesine teslim edildi.

Döveç Group Direktörü Burçin Döveç Paylaşmanın önemini vurgulayarak bu zor dönemde ihtiyaç sahibi insanlara yardımların devam edeceğine değindi. Mutluluğun, sevginin ve iyiliğin paylaştıkça artacağına inandıklarını, Kuzey Kıbrıs Halkının çok daha zor günleri birlik ve beraberlik içinde geride bıraktığını söyleyen Döveç, Corona Virüsle mücadelenin de dayanışma içinde kazanılacağından emin olduğunu belirtti. Ekonomik olarak tüm kesimlerin etkilendiğini belirten Döveç, şirket olarak sosyal sorumluluk bilinci ile her zaman ellerini taşın altına koyduklarını ve bu tutumdan vazgeçmeyeceklerini sözlerine ekledi. Her yıl belirli sayıda öğrenciye konaklama ve eğitim bursu sağlayan Döveç Group geçtiğimiz günlerde de bazı yurtlarının kapanmasından etkilenen öğrenciler için Kampüs içindeki Alfam Öğrenci Yurtlarının kapılarını ihtiyaç sahibi öğrencilere açmıştı.