Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma kaldırıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 belirtilerinin kötüleşmesi üzerinde yoğun bakıma kaldırıldı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, Johnson’ın sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldığı yer aldı.

10 gün önce koronavirüse yakalanan ve ateşinin düşmemesi nedeniyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6 Nisan günü öğlen saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “rutin testler için hastaneye gittiğini ve kendisini iyi hissettiğini” yazmıştı.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020