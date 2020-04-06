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Karantinadakiler taburcu oluyor

6 Nisan 2020

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre karantinada gözetim altında tutulan kişiler taburcu olmaya başlıyor.

İşte o açıklama:

Acapulco Otelde 14 günlük gözetim altında bulunan kişiler yarın öğlen saatlerinde otelden ayrılacaktır. Otelde gözetim altında kalanlara gerekli testler yapılmış ve sonuçları negatiftir.  Ayrıca  Riverside Otel , Palm Beach Otel ve Güneş Residance’da kalan öğrencilerin testlerinin  bu gece saat 23.30 da sonuçlandırılmasının ardından gerekli açıklamalar Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli tarafından yapılacaktır.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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