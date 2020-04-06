Karantinadakiler taburcu oluyor

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre karantinada gözetim altında tutulan kişiler taburcu olmaya başlıyor.

İşte o açıklama:

Acapulco Otelde 14 günlük gözetim altında bulunan kişiler yarın öğlen saatlerinde otelden ayrılacaktır. Otelde gözetim altında kalanlara gerekli testler yapılmış ve sonuçları negatiftir. Ayrıca Riverside Otel , Palm Beach Otel ve Güneş Residance’da kalan öğrencilerin testlerinin bu gece saat 23.30 da sonuçlandırılmasının ardından gerekli açıklamalar Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli tarafından yapılacaktır.