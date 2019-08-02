Aynı havalimanında ikinci kez bir yolcunun valizinden füze fırlatıcı çıktı

ABD’nin Maryland eyaletindeki Baltimore/Washington Uluslararası Havalimanı’nda (BWI) bir hafta içerisinde ikinci kez, yolcu bagajında füze fırlatıcı ele geçirildi.

Baltimore/Washington Uluslararası Havalimanı’nın Amerikan Airlines’a ait bölümde bir yolcunun bagajında füze fırlatıcısı bulundu.

Olayla ilgili yapılan açıklamada füze fırlatıcısının askeri yetkililer tarafından incelendiği ve patlama tehlikesi olmadığı belirtildi.

Cihaza el konulurken, yolcunun kimliğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

İki gün önce de bulunmuştu

İki bün önce de aynı havalimanında bir yolcunun bavulunda füze fırlatıcısı bulunmuştu. Yolcu, eski bir asker olduğunu ve fırlatıcıyı Kuveyt’ten ‘hediyelik eşya’ olarak aldığını söylemişti.

Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA), füze fırlatıcısına el konulduğu ve devlet itfaiyesine teslim edildiğini açıklamıştı.

TSA Sözcüsü Lisa Farbstein Twitter’dan yaptığı esprili açıklamada “(hediyelik eşya olarak) Füze fırlatıcı yerine bir anahtarlık tercih edebilirdi” diye yazmıştı.

​2018 yılında da TSA görevlileri Newark Liberty Uluslararası Havaalanı’nda bir yolcunun bagajında replika bombalar bulmuştu.