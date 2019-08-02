Dünya

Sudan’da öğrencileri öldüren askerler görevden alındı

Askerlerin yargılanacağı belirtildi

2 Ağustos 2019

Sudan’ın Kordofan eyaletine bağlı Elubeyd kentinde düzenlenen protesto sırasında 4’ü öğrenci 5 sivili ateş ederek öldüren 9 asker görevden alındı. Askerlerin yargılanacağı öğrenildi. 

Askeri Geçiş Konseyi Siyasi Komite Başkanı Korgeneral Şemseddin Kabbaşi basın toplantısında yaptığı açıklamada, Sudan’ın kuzeyinde bulunan Kordofan eyaletinde yaşanan güvenlik eksiklikleri nedeniyle sorumlular hakkında soruşturma açılacağını, olaylar için üzgün olduğunu belirtti.

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