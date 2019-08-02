Spotify’ın ücretli abone sayısı 108 milyonu aştı

Spotify, kendi rekorunu kırarak, ücretli abone sayısını 108 milyona ulaştırmayı başardı.

Toplamda kullanıcı sayısı 232 milyon olan İsveç merkezli online müzik akış servisi Spotify, 108 milyon abonesinden ise her ay ücret alıyor.

Kullanıcılar ilk etapta 30 gün süresince platformu bedava kullanabilirken, 30 günün sonunda ücretini ödeyerek uygulamayı kullanmaya devam edebiliyor. Ancak kullanıcıların uygulamayı ücretsiz kullanabilme şansı da bulunuyor.

Ücretsiz sürümde kullanıcılar müzik dinlerken beraberinde reklamlarla da karşılaşırken, istedikleri parçayı açma şansları olmuyor; Spotify şarkıları rast gele kullanıcıya dinletiyor. Bu sınırlamalara tabi olmak istemeyenler ise Premium hesaba geçiş yapıyor.

Spotify, Eylül ayının sonlarına doğru 110 milyon ve 114 milyon arasında abone sayısına ulaşmayı planlarken, aynı zamanda aktif kullanıcı sayısında ise 240 milyona çıkmayı planlıyor.

Söz konusu platformun en büyük rakiplerinden Apple Music’in ise 60 milyon abonesi bulunuyor.