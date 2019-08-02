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İstanbul’daki Liverpool Chelsea Süper Kupa Finali’ne kadın hakem

2 Ağustos 2019

14 Ağustos’ta Vodafone Arena’da oynanacak UEFA Süper Kupa Finali’nin Fransa Futbol Federasyonu’nda görev yapan kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

Liverpool-Chelsea Süper Kupa Finali’nde, Fransa Ligue 1’in ilk kadın hakemi olan Stephanie Frappart düdük çalacak.

Frappart’ın yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonu’ndan Manuela Nicolosi ve İrlanda’dan Michelle O’Neal yapacak.

Mücadelede Cüneyt Çakır da 4. hakem olarak görev yapacak.

Stephanie Frappart (35)

Bu karar, UEFA tarihinde bir ilk olma niteliğini de taşıyor.

35 yaşındaki Frappart, 2009 yılından bu yana FIFA listesinde yer alıyor.

Frappart, 2019 Kadınlar Dünya Kupası’nda ABD-Hollanda finalini yönetmişti.

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