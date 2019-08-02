ABD’nin İran Dışişleri Bakanı Zarif’i yaptırım listesine almasını “çocukça” olarak nitelendirdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e yaptırım uygulama kararınına tepki gösterdi.

Reuters’ın aktardığına göre Ruhani, “ABD’liler çocukça davranıyor. Her gün ‘Müzakere istiyoruz, ön koşul yok!’ diyorlardı, ondan sonra dışişleri bakanına yaptırım uyguladılar” diye konuştu.

Ruhani, ABD’nin aldığı karar ile ilgili olarak, “Bu mantıklı düşünme yetisini kaybettikleri anlamına geliyor” dedi.

BBC’nin aktardığına göre yaptırımlar, Zarif’in ABD’deki ya da ABD tüzel kişilikleri tarafından kontrol edilen varlıklarının dondurulmasını öngörüyor. Yaptırımlarla, İran Dışişleri Bakanı’nın uluslararası seyahatlerinin de kısıtlanması planlanıyor.

Zarif karar ile ilgili olarak, “ABD’nin beni hedef almasının nedeni İran’ın ‘dünya genelindeki sözcüsü olmam. Gerçek bu kadar acı verici mi? Ben ve ailem üzerinde hiç bir etkisi olmayacak, çünkü İran dışında hiçbir mülküm ve varlığım yok. Beni planlarınıza karşı bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkürler” dedi.