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22 yıllık eşinin düzenli olarak kahvesine ilaç kattığı ortaya çıktı

2 Ağustos 2019

ABD’de bir adam neredeyse her gün eşine yaptığı kahveye ilaç kattığı gerekçesiyle 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Therese Kozlowski isimli kadın, kahveyi her içtiğinde görüntüsü bulandığı ve kendisini yorgun hissettiği için şüphelendi ve kahve makinesinin üzerine bir gizli kamera yerleştirdi. Kamera kayıtları Kozlowski’nin eşinin kahvesine antihistaminik ilaç kattığını gösterdi.

Metro’nun aktardığına göre Brian isimli adam, boşanma kararı aldıktan sonra eşini zehirlemeye başladı. Kozlowski, kahvenin içindeki ilaç sebebiyle bir kez neredeyse araba sürerken uyuyakaldığını söyledi.

Kozlowski 22 senelik eşinin kahvesine ilaç koyduğu görüntüleri görünce hissettiklerini şöyle anlattı: “Havada bir serinlik hissettim, sanki bir avcı tarafından kovalanıyormuşum gibi.  Bu korkunç kabusta avcının adı Brian’dı” dedi.

Savcı Eric Smith, Brian Smith’e sadece 60 gün hapis cezası verilmesine tepki göstererek, “Böyle gözü kara bir suç işleyen, eşini ve daha birçok kişiyi tehlikeye atan birinin böyle hafif bir ceza alması rahatsız edici” ifadelerini kullandı. Savcı, “Kozlowski’nin bu sinsi saldırı sebebiyle işe giderken uyuyakalmadığı ve kedini veya başka masum sürücüleri öldürmediği için müteşekkiriz” diye konuştu.

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