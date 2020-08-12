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Aydın Türksever BRT’den alkışlarla uğurlandı

12 Ağustos 2020
Aydın türksever

‘Aydın’la Günaydın’ programı ile tanınan Aydın Türksever BRT’de düzenlenen törenin ardından alkışlarla uğurlandı

BRTK Eski çalışanı, Bayrak Radyosu ve Bayrak FM’deki ‘Aydın’la Günaydın’ programı ile tanınan Aydın Türksever, günlerdir verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Aydın türksever

55 yaşında hayatını kaybeden Türksever için yıllarca emek verdiği BRTK’da tören düzenlendi. Türksever’in cenazesi bugün öğle saatlerinde İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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