Aydın Türksever BRT’den alkışlarla uğurlandı

‘Aydın’la Günaydın’ programı ile tanınan Aydın Türksever BRT’de düzenlenen törenin ardından alkışlarla uğurlandı
BRTK Eski çalışanı, Bayrak Radyosu ve Bayrak FM’deki ‘Aydın’la Günaydın’ programı ile tanınan Aydın Türksever, günlerdir verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
55 yaşında hayatını kaybeden Türksever için yıllarca emek verdiği BRTK’da tören düzenlendi. Türksever’in cenazesi bugün öğle saatlerinde İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.