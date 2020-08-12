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Döviz kurları yükselişte

12 Ağustos 2020
Döviz kurları

Döviz kurları güne yükselişle başlamasının ardından Dolar 7,31’den işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 değer kaybıyla 7,2278’den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1,5 üzerinde 7,3126’dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,4 artışla 8,60’dan satılıyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim, ABD’de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artmaya devam etmesinin risk algısını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de enflasyon ve Avro Bölgesi’nde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Döviz Kurları

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,31147,31567,33047,1827
%1,54
11:52
EUR – Euro8,59038,60558,62278,4425
%1,45
11:53
GBP – İngiliz Sterlini9,54169,55759,57249,3911
%1,37
11:53
CHF – İsviçre Frangı7,98887,99577,96858,0111
%1,71
11:47
CAD – Kanada Doları5,49325,49805,49085,5135
%1,46
11:52


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