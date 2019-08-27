KıbrısManşet

Avcılık Federasyonu: RHA için devletin 1 TL’si bile harcanmadı

27 Ağustos 2019
Avcılık Federasyonu

Avcılık Federasyonu bugünkü eylemde kullanılan RHA plakalı aracın federasyonun hizmetinde olduğunu ve araba için devletin 1 TL’sinin bile harcanmadığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Avcılık Federasyonu’nun önderliğinde bugünkü eylemde kullanılan RHA plakalı araç, avcıların ödediği paralar ile alındı ve tamamen federasyonun hizmetindedir. Söz konusu aracın tüm yakıt, sigorta ve bakım onarım giderleri de yine avcıların ödediği paralar ile yapılmaktadır. Söz konusu araçta devletin 1 TL’si bile harcanmamıştır. Aracın RHA plakalı olmasının nedeni ise, kaçak avcılıkla ilgili mücadele için de kullanılıyor olmasıdır. Kamuoyunun bilgisine…

Hükümete karşı eylemde RHA kullanıldı!

Etiketler

İlgili Makaleler

11 ilde ve KKTC’de FETÖ operasyonu

27 Ağustos 2019
Tolga Atakan

Bakan Atakan Ankara’ya gidiyor

27 Ağustos 2019

13. Uluslararası Halk Dansları Festivali “İki insan” paneliyle başladı

27 Ağustos 2019

Meclis Komitesinde suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi başladı

27 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı