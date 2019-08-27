Avcılık Federasyonu: RHA için devletin 1 TL’si bile harcanmadı

Avcılık Federasyonu bugünkü eylemde kullanılan RHA plakalı aracın federasyonun hizmetinde olduğunu ve araba için devletin 1 TL’sinin bile harcanmadığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Avcılık Federasyonu’nun önderliğinde bugünkü eylemde kullanılan RHA plakalı araç, avcıların ödediği paralar ile alındı ve tamamen federasyonun hizmetindedir. Söz konusu aracın tüm yakıt, sigorta ve bakım onarım giderleri de yine avcıların ödediği paralar ile yapılmaktadır. Söz konusu araçta devletin 1 TL’si bile harcanmamıştır. Aracın RHA plakalı olmasının nedeni ise, kaçak avcılıkla ilgili mücadele için de kullanılıyor olmasıdır. Kamuoyunun bilgisine…