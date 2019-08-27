Kıbrıs

Bakan Atakan Ankara’ya gidiyor

27 Ağustos 2019
Tolga Atakan

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan mevkidaşı TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turan’la görüşmek üzere beraberindeki heyet ile yarın Ankara’ya gidiyor.

Başta ülkemizde süren ve yarım kalan Ankara kaynaklı yol projeleri olmak üzere karayolları, sivil havacılık, hava ulaşımı, haberleşme, posta ve kıyı emniyeti konularının ele alınacağı çalışma ziyaretinde Tolga Atakan’a bakanlık müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı, Posta Dairesi Müdürü Söğüda Besimler, Planlama İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay ve Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi eşlik edecek.

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