13. Uluslararası Halk Dansları Festivali “İki insan” paneliyle başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin işbirliği ve katkılarıyla düzenlenen 13. Uluslararası Halk Dansları Festivali dün Bandabuliya Sahnesi’nde “İki insan” paneliyle başladı.

“2 Kapı-2 İnsan” temalı panellerin ilki olan panelde, ülkede ilklere imza atmış, toplumsal yaşama değer katmış Kamran Aziz ve Türkan Aziz’in yaşamları; eczacı, yazar ve aynı zamanda Aziz ailesinin yakın dostu olan Fatma Azgın tarafından anlatıldı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı LTB Meclisi üyeleri, Kamran Aziz ve Türkan Aziz’in aile dostları, arkadaşları ve sanatseverlerden oluşan seyirci topluluğunun izlediği panelde, sırasıyla LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve sanatçı Yaşar Ersoy kısa birer konuşma yaptı.

Eczacı ve yazar Fatma Azgın, Kamran Aziz ve Türkan Aziz kardeşlerin yaşamlarıyla ilgili bilgiler verdi. Kamran Aziz ve Türkan Aziz ile ilgili kısa birer tanıtıcı belgeselin de gösterildiği etkinlikte, LBO da Kamran Aziz’in şarkılarından oluşan kısa bir dinleti sundu.

FESTİVALİN BU YILKİ MOTTOSU “İKİ KAPI-İKİ İNSAN”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı bu yıl derneklerle yapılan toplantıda her yıl festivalin bir mottosu olması gerektiğine karar verdiklerini ve bu yıl da “İki Kapı-İki İnsan” temasını seçtiklerini kaydetti.

“Harmancı, “İki kapı Lefkoşalılarının özlemini çektiği ve insanların hayatını kolaylaştıracak geçişlerin olmasını beklediğimiz Baf ve Mağusa Kapıları ile ilgilidir. İki insan ise Lefkoşa’ya özgü iki insanı anma olarak düşündük ve toplumda müstesna kişiliğe sahip özel bir ailenin iki kadını olan Kamran ve Türkan Aziz kardeşlerin yaşamını, anılarını ve Kıbrıs Türk toplumundaki yerini bir panelle Lefkoşalılara aktarmak istedik” şeklinde konuştu.

ERSOY

Sanatçı Yaşar Ersoy ise, Kıbrıs Türk toplumunun değerlerini de toplumla buluşturmayı ilke edinen LBT olarak ürettikleriyle, çalışmalarıyla toplumu ileriye taşıyan kadın değerlerden başlayan bir program çıkardıklarını söyleyerek, akıllarına ilk gelen isimlerin Kamran Aziz ve Vedia Barut olduğunu dile getirdi.

Toplumda onur ve vefa duygusunun gelişmesine hizmet eden bu çalışmaları çerçevesinde rahmetli Hakan Çakmak ile birlikte Jale Derviş ile Kamran Aziz’i birlikte sahneye çıkararak onlara şarkılar söyletip kaydettiklerini de ifade eden Ersoy, LTB ve LBT’nin 1989’dan itibaren verdikleri Hizmet Onur Ödülleri’nden birini de Kamran Aziz’e verdiklerini de sözlerine ekledi.

AZGIN

Eczacı-yazar Fatma Azgın, bu paneli düzenlediği için LTB’ye teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Kamran ve Türkan Aziz’den bahsederken Kıbrıs Türk toplumunda yaptıklarıyla, ürettikleriyle, davranışlarıyla örnek olduklarını kaydetti.

Azgın, birbiri ile uyumlu çok güzel bir hayat yaşayan bu iki kız kardeşin hayat tarzları, davranışları, insan ilişkileri, yardımsever olması, doğasever olması özellikleri ile İngiliz ekolünün son temsilcileri olarak da anılabileceğini belirtti.

Azgın, “Müzik öğretmeni Jale Derviş vasıtası ile Kamran Aziz’i tanıdım. Kamran hanım yabancı müziklere Türkçe sözler yazma konusunda çok iyiydi. Zaten kendi yazdığı bestelerle ve şarkılarla Kıbrıs Türk Müzik tarihine önemli katkılar yapmış bir kişiliktir” ifadelerini kullandı.

Kamran Aziz’in eczacı kişiliği ile de hem eczacılık hayatında hem de Eczacılar Birliği’nde çok önemli çalışmalara imza attığını kaydeden Azgın, “Kamran hanım çok bilgili bir eczacı idi. Ülkeye ilk kozmetik ürünlerini getiren eczacı idi. 1997’de kapattığı eczacılık dükkanındaki malzemelerden Eczacılar Birliği’nde bir Eczacılık Müzesi açtık.

74 sonrasında Kamran hanım büyük bir sorumluluk alarak tüm eczacılardan ihtiyaç listesi çıkardı ve bu ilaçları Türkiye’den feribotla temin etti. Sonrasında sırasıyla “Yetiş Ecza Deposu” ve 50 kişiyle “Güç Ecza Deposu”nu kurduk. Kamran hanım benim de meslekteki itici gücümdü. Kamran hanımın yaptığı besteler,söylediği şarkılar ve daha sonra kurduğumuz Eczacılar Kadın Korosu ile de tüm toplumun saygı duyduğu işlere imza attı. Narin ve kırılgan bir kişiliğe sahip Kamran Aziz kimseyi kırmak istemeyen bir yapıya sahipti” dedi.

Türkan Aziz’in ise 3 kez burs alarak Londra’da eğitim görmüş, Beyrut Amerikan Okulu’ndan hemşirelik bölümünden mezun olarak ülkesine dönen Türkan Aziz’in uzun hemşirelik yaşamında bu ülkeye büyük hizmetler verdiğini kaydeden Azgın, Genel Hastane başhemşiresi ve sonrasında da tüm personelin baş sorumlusu olan Aziz’in mütevazi kişiliği ile de örnek bir insan olduğunu ifade etti.

Daha sonraki yıllarda Ebeler ve Hastabakıcıların ilk müdiresi de olan Aziz’in sağlık alanında sayısız hizmeti olduğunu vurgulayan Azgın, Aziz’in bu alanda saygı duyulması gereken kişilerin başında geldiğini ifade etti.