Avatar 2’nin yeni kamera arkası fotoğrafında Kate Winslet var

Yönetmenliğini James Cameron’un yaptığı, Yeni Zelanda’da çekilen Avatar serisinin devam filmi Avatar 2. Kamera arkası fotoğrafında ünlü oyuncu Kate Winslet su altında görülüyor.

Filmin çekimleri için serbest dalış dersleri alan Kate Winslet, Avatar 2’nin kamera arkası görüntüsüyle gündemde. Filmin yapımcısı Jon Landau, yönetmen koltuğunda yine James Cameron’ın yer aldığı Avatar 2’nin kamera arkasından kareyi Instagram’da paylaştı. Winslet, filmle ilgili verdiği bir röportajda, serbest dalış dersleri esnasında en fazla yedi dakika 14 saniye nefesini tutabildiğini söylemişti.

Çekimlerine salgın nedeniyle ara verilen, ancak mayıs ayında yeniden başlanan Avatar 2 filminin setinden daha önce de fotoğraflar geldi. Yeni Zelanda’da çekilen Avatar 2’den kareler, filmin resmi Twiiter hesabından paylaşıldı.

Su altı çekimlerinin gösterildiği görüntülerde bilim kurgu kraliçesi olarak tanınan Sigourney Weaver, çekimlerde bir su altı gösterisi yaptı.

Twitter mesajında, “Avatar devam filmlerinin setinden: Sigourney Weaver, su altındayken bile bir dublör kullanmamaktan asla çekinmez!” denildi.

Sigourney Weaver’in canlandırdığı Dr. Grace Augustine karakteri, Pandora gezegeninde insanlardan kaçarken gövdesinden vurularak 2009’daki orijinal Avatar’da ölmüş gibi görünüyordu. Yine devam filmleri için geri dönen Sam Worthington’ın canlandırdığı Jake Sully, Tree of Souls’a ulaşacak kadar uzun yaşamasına yardım ediyor.

Na’vi, bilincini bir avatar bedenine aktarıyor ve anılarının Pandora’nın ekosisteminde saklanmasını sağlayan bir sinirsel bağlantı oluşturuyor.

2009’daki ilk filmden sonra merakla beklenen ikinci filmin 16 Aralık 2022’de gösterime girmesi planlanıyor.

İşte Avatar 2’nin setinden daha önce paylaşılan kareler…