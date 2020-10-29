10 farklı, tuhaf, şaşırtıcı ve enteresan bilgi

Sizler için derlediğimiz 10 ilginç ve şaşırtıcı habere gelin hep birlikte bakalım.

Değişik konulardan oluşan maddeler sayesinde, bir yandan genel kültürünüzü arttırırken bir diğer yandan da keyifli vakit geçireceksiniz. İşte “yok artık” gibi tepkiler vereceğiniz ilginç bilgiler listesi:

1. Bebekken Bile Katil Olan Kobra Yılanı!

Hani çoğu hayvan yeni doğduğunda dünyaya karşı savunmasız olur ya! İşte kobra yılanları onlardan değil! Zira yumurtadan çıktıktan yalnızca 2-3 saat sonra ölümcül zehre sahip oluyorlar.

2. Sarhoşken Kahve İçmeyin!

Çünkü alkollüyken kahve içmek, sizi ayıltmıyor. Aksine alkolün etkisini arttırıyor.

3. Dünyanın Çekirdeği Ne Kadar Sıcak?

1990’lı yıllarda yapılan ölçümler; 5000 santigrat civarında olsa da bugün çekirdeğin ısısının Güneş’in ısısından biraz daha düşük ve 6000 santigrat civarında olduğu düşünülüyor.

4. Deniz Gergedanı – Narval – Boynuzlu Balina!

Dünyanın en ilginç hayvanları arasında yer alan deniz gergedanlarının boynuz görünümündeki çıkıntıları aslında dişleridir ve sadece türün erkeklerinde bulunmaktadır. 3 metreye kadar uzanabilen bu dişlerde 10 milyondan fazla sinir ucu vardır ve bu hayvanlar en derine dalabilen memeliler olarak bilinir.

5. Eşsiz Kum Taneleri!

Gary Greenberg’in farklı plajlardan aldığı kum tanelerini mikroskopla 300 kat büyütmesi sonucunda, yukarıdaki muhteşem görüntüler ortaya çıkmıştır.

6. Çikolatayla Değil Tuzla Gelen Mutluluk

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, tuz doğal antidepresan işlevi görüyor. Ama siz yine de bu araştırmanın, yalnızca fareler üzerinde yapıldığını ve fazla tuzun pek çok rahatsızlığa davetiye çıkardığını unutmayın.

7. 8 Kollu Ahtapotlar!

Ahtapotların kollarından birisi koptuğunda yerine yenisinin çıkıp, uzayabildiğini biliyoruz. Peki, ahtapotların 3 kalbe sahip oldukları gerçeğine ne demeli?

8. Geri Zekalı Olduğu Düşünülen Nobel Ödüllü Fizikçi!

Evet, yüzyılın dehası olarak da nitelendirilen Einstein hakkındaki gerçeklerden bir tanesi; onun 9 yaşına kadar konuşma güçlüğü yaşadığıdır.

9. John F. Kennedy ve Okuma Hızı!

Suikast sonucu hayatını kaybeden ABD Başkanı John F. Kennedy 20 dakikada 4 gazete okuyabiliyormuş.

10. İlaç Olarak Kullanılan Ketçap!

Likopen içeriği nedeniyle, 1830’lu yıllarda ilaç olarak kullanılırmış.