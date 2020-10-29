CIA’den takipçilerine dikkat sorusu

Yüzlerce kişi teşkilatın Cadılar Bayramı bilmecesini çözmeye çalıştı.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Twitter takipçilerini ürkütücü bir fark bulma oyunuyla Cadılar Bayramı havasına soktu.

İstihbarat teşkilatı salı günü perili bir ev, balkabağı, mezarlık, çeşitli yarasalar ve hayaletler gösteren iki görüntü paylaştı.

CIA, 3,1 milyondan fazla takipçisine “Gizlenmiş farkı görebiliyor musunuz?” diye sordu.

Cadılar Bayramı’ndan ilham alan oyun, tüm farkları bulmaya çalışan kişilerden gelen yüzlerce yanıta yol açtı.

Yorumlara göre birçok kişi birden fazla fark tespit etmeyi başarırken bazı takipçiler 13 kadar fark bulduklarını söyledi.

Yorumlardan birinde, “Tam olarak 13 fark var. Korkutucu” yazıyordu.

Yorumların çoğu oyuna odaklanırken bazıları da bulmacayı tamamlama olasılıklarına dair espriler yaptı.

Bir kişi, “Başarırsam CIA’e katılıyor muyum?” diye sordu.

Bir diğer kullanıcıysa bulduğu farkları beyaz daire içine aldığı fotoğrafı “Beni kesinlikle işe almalısınız” notuyla paylaştı.