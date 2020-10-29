Güney Kıbrıs’ta 121 yeni vaka!

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından bugün anlaşmalı laboratuvarlardan alınan bilgilere göre, toplam 2.530 laboratuvar tanısından 121 yeni COVID-19 vakasının tespit edildiğini bildirdi.

Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı:

• Halihazırda teyit edilmiş vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 700 numuneden 50 vaka tespit edilmiştir.

• Özel girişim yoluyla alınan 338 numuneden 49’u tespit edildi.

• Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 213 numuneden 9’u tespit edildi.

• Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol kapsamında alınan 1.114 numuneden 6 vaka belirlendi.

• Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 165 numuneden 7 vaka belirlendi.

Dolayısıyla şimdiye kadarki verilere göre toplam vaka sayısı 4.051’dir.