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Güney Kıbrıs’ta 121 yeni vaka!
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından bugün anlaşmalı laboratuvarlardan alınan bilgilere göre, toplam 2.530 laboratuvar tanısından 121 yeni COVID-19 vakasının tespit edildiğini bildirdi.
Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı:
• Halihazırda teyit edilmiş vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 700 numuneden 50 vaka tespit edilmiştir.
• Özel girişim yoluyla alınan 338 numuneden 49’u tespit edildi.
• Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 213 numuneden 9’u tespit edildi.
• Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol kapsamında alınan 1.114 numuneden 6 vaka belirlendi.
• Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 165 numuneden 7 vaka belirlendi.
Dolayısıyla şimdiye kadarki verilere göre toplam vaka sayısı 4.051’dir.
Ayrıca Gazimağusa Genel Hastanesi, 4’ü Yoğun Bakım Ünitesi’nde olmak üzere SARS-CoV-2 virüsü pozitif olan 27 kişiyi tedavi ediyor. Ayrıca Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde dört hasta tedavi edilirken, COVID-19 koğuşunda yedi kişi tedavi ediliyor.