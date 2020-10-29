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Galatasaray’da pozitif vaka!

29 Ekim 2020
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Galatasaray Kulübü, bir futbolcusunda corona virüs tespit edildiğini açıkladı.

 

Galatasaray’da bir futbolcunun yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig’de 31 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile oynanacak maç öncesinde futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanların Covid-19 PCR testlerinin sonuçlandığı, bir oyuncunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada oyuncunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı aktarıldı.







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29 Ekim 2020

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