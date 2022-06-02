Ataoğlu: Türkiye’den turistleri KKTC’ye uygun fiyata getirmek istiyoruz

Türkiye ile KKTC arasında Ankara’da yapılan son zirvenin önemli başlıklarından birisi de pahalı uçak biletleri… KKTC’nin talepleri üzerine, Türkiye tarafından hemen girişimler başlatıldı. Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, yapılan çalışmaları BRT’de anlattı. Ataoğlu, iç hat uygulaması, seferleri artırma ve vergilerde kısmi feragat üzerinde çalışma yapıldığını açıkladı. Ataoğlu, “Kısa zamanda, 300-500 TL indirim sağlayabiliriz” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Çevre ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT’nin “BURASI ÖNEMLİ” programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Ataoğlu, Türkiye ile imzalanan protokolün detayları, Türkiye’nin turizme katkısı, uçak biletlerinin ucuzlatılması ve TC-KKTC Gençlik ve Spor İşbirliği protokolü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ataoğlu, diğer birçok talep yanında, turizm acentelerinin alacaklarına yönelik değerlendirme, yaptıklarını, uçak bileti fıyatlarını ucuzlatma konularını gündeme getirdiklerini belirterek, “ Ne dediysek hayır cevabı almadık. Protokol dışında, bizim yararımıza olacak diğer konularda da yardıma hazır olduklarını söylediler. Bütün bunlar bizleri mutlu etmiştir. Görevimize daha da motive etmiştir” dedi.

Yıllardır gündemde olan Turizm Acentelerine teşvik ödemelerinin, mevcut protokolün dışında bir konu olsa da çözüm üretildiğini kaydeden Ataoğlu, yaklaşık 110 Milyon TL’lik kaynağın, 2017 kismi, 2018 ve 2019 yıllarını kapsadığını açıkladı

Ataoğlu, “Acentelere de teşekkür ediyorum. Bugün verilecek rakam, alacaklarının yarısından az. Çünkü zaten döviz üzerinden bu kurumlar, peşin ödemelerini o günden yaptılar. Döviz hesabı yaparsak, acenteler neredeyse alacaklı… Çünkü, bugün verilecek olan yaklaşık 110 Milyon TL, o günün değerine göre düşük” dedi.

Ataoğlu, KKTC bütçesine büyük oranda gelir getiren turizmde, acentelere ödenen kaynağın havaya bir ödeme olmadığını, ülkeye turist üzerinden gelir olarak döndüğünü vurguladı.

Yüksek uçak fiyatları konusunda ise yapılması gerekenleri masaya yatırdıklarını belirten Ataoğlu, “İç hatlar muamelesi nasıl olur? Bu konu geçmişte çok farklı yorumlandı. Vilayet denildi, hayır değil. Öncelikle sefer sayılarının artırılması gerektiği, hatta uçuş olmayan yerlerden uçuş başlamasını istedik. İç hatlar muamelesini konuştuk. Maliye Bakanı Yardımcısı, Türkiye’deki özel – kamu havalimanları vergi mevzuatı üzerinde çalışma yapıyor. Bu çalışmadan sonra, nerelere nasıl dokunuruz diye bakacağız. İlave sefer talebi hemen THY YK başkanı arandı ve talep edildi.Türkiye vatandaşlarını KKTC’ye nasıl uygun fiyata getirebiliriz. Çalışma budur. Bir ailenin sadece bilet maliyeti 15 bin TL… Yapacağımız dokunuşla fiyatların cazip hale gelmesini istiyoruz” dedi.

İlgili bakanın da çalışmasıyla yeni havayolu şirketi kurulması konusunu da ele aldıklarını ifade eden Ataoğlu, mevcut turizm sezonu için ilave sefer talimatının hemen verildiğini, onun neticesini beklediklerini, taleplerinin anında dikkate alındığını söyledi.

İç hatlar konusuna açıklık getiren Ataoğlu şöyle konuştu:

İç hatlar dediğimiz nedir? Biz zaten şu anda uçuyoruz. İstanbul’dan Adana’ya kişi başı vergi 3-5 euro, aynı havalimanından KKTC’ye en az 19 euro vergi var. Bize iç hatlarda uçuş muamelesi yapın diyoruz. Bize de düşen görev var. Taşyapı Yönetimi sonrası kişi başı alınan rakamlar var. Devletinvergiden kısmi feragat etmesiyle, ilgili şirket de feragat ederse, biletlere yansıyacak. 300- 500 tl civarında düşmüş olacak. İlave seferle, istediğimiz rakamlara daha da yaklaşacağız ve KKTC’ye geliş rakamlarını artıracağız. 40 uçak yerine, 50 uçak gelecek. Kat ve kat, feragat edilen rakamın üzerinde olacak.

Turizmde, 2018 -2019 rakamlarını yeniden yakalamak için çalıştıklarını vurgulayan Ataoğlu, “Alternatif turizmi de artırıyoruz. Otellerin doluluk oranı çok yüksek. 14 gece konaklamalı turlara ev sahipliği yapıyoruz. Düğün Turizmi potansiyeli artıracağız. Önümüzdeki günlerde, 1 tane düğüne ev sahipliği yapacağız. Ciddi bir kaynak harcanıyor. Otel ve yatak sayılarını artırmak gerekiyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

TC-KKTC Gençlik ve Spor İşbirliği protokolü ile ilgili de bili veren Fikri Ataoğlu, protokolü maddeler halinde aktardı.

Ataoğlu, “Bu protokol ile sporda yetenekli gençlerimizin önü açılacak. Müsabaka fırsatı bulacaklar. Spor sahalarımız artacak. Futbol sahasında, tüm spor dalları olmayacak. Sahaları artıracağız, spor dalına göre çeşitlendireceğiz” dedi.

“Özersay beni aradı”

Fikri Ataoğlu soru üzerine, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın kendisini telefonla arayarak, istifasının yürürlüğe konulması için destek istediğini açıkladı

Ataoğlu, “Geçmişte, bu istifayı uygun bulmadığımı söylemiştim ama kendisi beni arayarak bunu talep etmiştir. Saygı duyuyorum. Oturup, DP olarak karar vereceğiz” dedi.