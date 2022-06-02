Akaryakıt fiyatlarına büyük zam Bakanlar Kurulu gündeminde

Akaryakıt Birimi 95 oktan benzin fiyatına 4.46 TL zam önerdi.
Brent petrol fiyatları ve TL’deki değer kaybı akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt Birimi 95 oktan benzin fiyatına 4.46 TL zam önerdi.
Akaryakıt fiyatlarına rekor zam önerisi UBP-DP-YDP hükümetinin Bakanlar Kurulu toplantısında gündem maddelerinden biri olacak.
Yarın toplanması beklenen Bakanlar Kurulu yapılan öneriyi onaylarsa 95 oktan benzin fiyatı 28 TL olacak.
Önerilen zamlı fiyatlar
95 oktan benzin 28,00 TL/Lt
En son 26 Mayıs 2022 tarihinde akaryakıt fiyatlarına zam yapılmıştı.
95 oktan benzin 23,54 TL/Lt