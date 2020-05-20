Ataoğlu: Pile ve sınır kapıları fiyaskosu

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pile’de yaşananlar konusunda hükümeti ağır bir şekilde eleştirdi.

Ataoğlu’nun o paylaşımı:

Normalleşme ile cafe ve restaurantlar dahil açılım sağlanmış, açılmaması gereken mekanlar bile sesini yükselterek açılımı elde etmiştir.

Hiçbir plan ve programa dayanmayan açılım ve normalleşme süreci ile hükümetin acizliği ortaya çıkmıştır.

Sesini yükselten herkes istediğini alabilmiş, sesinin çıkaramayanlar ise kaderine terk edilmiştir.

Açıkçası, normalleşmeyi bile partizanlığı çağrıştıran bir tutum ile sürdürmeye çalışan bir hükümetle karşı karşıya kalmış durumdayız.

SINIR KAPILARI VE SAĞLIK BAKANI

Başbakanın kapıların açılması ile ilgili olarak “Sağlık Bakanı’nı görevlendirdim” demesi, Kuzey ve Güney arasında yıllardır sürdürülen prosedürlerden bihaber olması anlamına geliyor.

Sınır kapılarının açılması yönünde yapılacak girişimlerin ancak, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi nezdinde ve Cumhurbaşkanı kanalı ile yürütülecek çalışmalar kapsamında bir sonuca ulaşılabileceği bilinirken, Başbakan’ın, “Sağlık Bakanı’nı görevlendirdim” demesi bu konudaki iyi niyetin de sorgulanmasını gündeme getirmektedir.

Böyle bir konunun, olmayacak yaklaşımlarla bertaraf olabileceği veya sonuçsuz kalabileceği ise bir başka gerçektir.

Bu noktada hükümetin ve Başbakan’ın sınır kapıları ile ilgili, ivedi olarak iyi niyeti ortaya koyacak girişimler kapsamında, Cumhurbaşkanlığı ile istişarenin başlatılması gerekmektedir.

Bunun yapılmaması, konuya dair samimiyetin de sorgulanmasına sebebiyet verecektir.

PİLE HALKI SÜREKLİ KANDIRILIYOR

Birkaç haftadır KKTC’de devam eden normalleşme süreci ile birlikte Pile halkının da haklı talepleri gündeme gelmişti.

Haklı talepler neticesinde, 7 Mayıs’ta Kudret Özersay, Pile halkının Kuzey’e geçişleri ile ilgili formülün oluşturulduğunu ve ilk Bakanlar Kurulu’na götürüleceğini ifade etmişti.

Ancak, anlaşılan Özersay kendisinin açıkladığı formülü Bakanlar Kurulu’na kabul ettirememiş ve konunun takibatını terk etmiştir.

KKTC’nin bir parçası olan Pile halkının işi, gücü, ekmeği ve para kazanması ile ilgili sorunlarının çözümü belli ki unutulmuş ve unutturulmaya çalışılmaktadır.

DP olarak, anayasal eşitlik çerçevesinde, vatandaşlar arasında ayrım gözetilemeyeceği hususunu tekrar hatırlatmak isteriz.

Bu çerçevede, hükümetin vatandaşlar arasında ayırımcılıktan vazgeçerek, derhal ve ivedi olarak Pile’ye yönelik bir çözüm üretmesi konusunda ısrarlıyız.”