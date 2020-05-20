Boş tribünlere şişme bebek koydular

Koronavirüs salgını sırasında maçlara tekrar başlayan nadir liglerden Kore Birinci Futbol Ligi’nde FC Seoul takımının Seul Dünya Kupası Stadındaki atmosferi canlandırmak için uyguladığı plan ters tepti.

Güney Kore’de seyircisiz oynanan bir maç sırasında tribünlere şişme bebek koyan futbol takımı disiplin cezasıyla karşı karşıya.

Gwangju karşısında haftasonunda oynanan maçı 1-0 kazanan takım gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Fakat yönetim tedarikçi firmayla şişme bebek değil de cansız manken kullanılması üzerinde anlaşmış olduklarını fakat bir ‘yanlış anlaşılma’ meydana geldiğini vurguladı.

FC Seoul takımı renkleriyle giydirilen ve maske takılan 25 manken tribünlere yerleştirildi. Fakat gerçek insan boyutunda olan mankenler sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı.

Suçlu bulunması halinde kulübe 4 bin dolar para cezasının yanı sıra puan silinme cezası verilebilecek.

Ayrıca uluslararası kamuoyunun dikkatleri üzerindeyken K-League olarak bilinen Birinci Futbol Ligi’nin prestijine zarar verdiği gerekçesiyle takıma farklı cezalar da kesilebilecek.

K-League dünyada salgın nedeniyle verilen aradan sonra 8 Mayıs’ta tekrar başlayan ilk lig olmuştu ve açılış maçını tüm dünyadan 19 milyon kişi izlemişti.

Futbol Federasyonu’nun yanı sıra stat yönetimi de kira sözleşmesi gereği reklam almadan önce izin alması gereken FC Seoul takımını staddan çıkarma hakkına sahip.