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Atakan: Güney Kıbrıs’tan çek alan vatandaşların Nisan ayı çekleri adreslerine teslim edilecek

13 Nisan 2020

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Güney Kıbrıs’tan çek alan vatandaşlarla ilgili açıklamada bulundu.

İşte o paylaşım:

Posta Dairesi Müdürlüğü, Güney Kıbrıs’tan çek alan vatandaşların Nisan ayı çeklerini adreslerine teslim edecektir.
Paskalya nedeniyle Nisan ayı çekleri Posta Dairesi’ne bugün ulaştırılırken, dağıtımın 17 Nisan 2020 Cuma gününe kadar tamamlanması hedeflenmektedir.
Çeklerini alamayan vatandaşlarımızın Posta Dairesi Lefkoşa Merkez Şubesine Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 09.00-12.00 arası 0392 228 59 82 (Dahili-13) numaralı telefondan ulaşmaları rica olunur.
Söz konusu uygulama, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, özellikle riskli grup içerisinde bulunan vatandaşlarımızın evde kalmalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Posta Dairesi Müdürlüğü, Güney Kıbrıs’tan çek alan vatandaşların Nisan ayı çeklerini adreslerine teslim edecektir….

Tolga Atakan paylaştı: 13 Nisan 2020 Pazartesi



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