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Rum Yönetimi destek paketini büyüttü: 1.32 milyar Euro

13 Nisan 2020

Rum Hükümeti, koronavirüsün neden olduğu ekonomik yıkımın önlenmesi için kurtarma ve destek paketini GSYİH’nın % 5,4’üne denk gelen 1,32 milyar Euro’ya çıkardı.

Rum Başkanlık sarayında siyasi partilere koronavirüs ve neden olduğu ekonomik yıkımın önlenmesi için alınan tedbirler konusunda bilgi verildi. Rum Lider Nikos Anastasiadis’in başkanlık ettiği toplantı sonrasında Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, birlik çağrısı yaparak ekonomik önlemler paketi konusunda kamuoyuna bilgi verdi.

Rum haber kaynaklarına göre Petridis, ekonomik destek paketinin güncellendiğini , süresinin ise Mayıs ve Haziran aylarını da kapsayacak şekilde genişletildiğini kaydetti. Mayıs ve Haziran öngörüsü Krizin özellikle turizm gelirlerinin çok olduğu Mayıs ve Haziran aylarında da devam edeceğine dikkati çeken Rum Maliye Bakanı, Mali Destek Paketi’nin, GSYİH’nın % 5,4’üne denk gelen 1,32 milyar Euro’ya çıkarıldığını açıkladı.

Rum bakan Eurogroup’un son verilerine göre bu arkamın Avrupa ortalamasında olduğunu kaydetti. AB fonlarına ulaşım Maliye Bakanı Petridisi devlet garantisi verilmesi yoluyla şirketlerin Avrupa’dan sağlayacağı düşük faizli borçlanmaların ve buna benzer AB programlarının da kullanılacağını anlattı. Bakan Petridis, bu yönüyle toplantınsın erimli geçtiğini ve siyasi partilerin görüş ve önerilerinin alınması için önümüzdeki haftalarda yeni bir toplantı yapılacağını kaydetti.



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