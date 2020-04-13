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Pilli: 1 vatandaşımızı kaybettik

" Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 13 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklamada bulundu"

13 Nisan 2020

Bugün yapılan test sayısının 181olduğunu belirten Bakan Pilli, 1 pozitif vaka daha tespit edildiğini , pozitif vakanın gözetim altında tutulan bir kişi olduğunu, iyileşerek bugün taburcu edilen hasta sayısının 5 olduğunu, yoğun bakımda tedavisi gören bir covid-19 hastasının maalesef  hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Pilli, hayatını kaybeden hastanın 27 Mart tarihinde Covid-19 teşhisi ile  hastanede yoğun bakımda tedavi gören    Alsancak Bölgesinde ikamet eden  54 yaşındaki Mehmet Uğur Kaya olduğunu belirtti.

Hastanın aynı zamanda diyabet hastası olduğunu kaydeden Bakan Pilli, merhuma Allah’tan rahmet, dileyerek hepimizin başı sağolsun  dedi.

Bakan Pilli’nin 13  Nisan 2020 Covid-19  genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Yapılan test sayısı 181

Pozitif Vaka sayısı 1

İyileşerek bugün taburcu edilen hasta sayısı 5

Bugün kaybedilen hasta sayısı 1

Toplam kaybedilen hasta sayısı 4

Toplam yapılan test sayısı 4393

Toplam pozitif vaka sayısı 100

Tedavisi devam eden vaka sayısı 34

Toplam iyileşip taburcu edilen hasta sayısı 62

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 0



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