KıbrısManşet

Güney’de 29 yeni vaka, 1 can kaybı

13 Nisan 2020
corona virüs korona virüs

Güneyde bugün bir kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün gerçekleştirilen 891 test sonucunda ise 29 kişinin daha Kovid-19 olduğu tespit edildi. Toplam vaka sayısı 662’ye ulaştı.

Yaşamını kaybeden hastanın başka sağlık sorunlarının da bulunduğu ancak, ana ölüm nedeninin koronavirüs olduğu kaydedildi.

8 erkek 4 kadın

Rum Haber kaynaklarına göre bugünkü ölümle birlikte Güney Kıbrıs’ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı

12 oldu. Ölenlerin ortalama yaşı 64 olarak duyurulurken, 8’inin erkek, 4’ünün kadın olduğu ifade edildi.

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Yağcıoğlu: Emeğe saygısızlık ve emek hırsızlığı

Yağcıoğlu: Emeğe saygısızlık ve emek hırsızlığı

13 Nisan 2020
Photo of Pilli: Tarama ekibimiz nokta atışı tespitlerde bulunuyor

Pilli: Tarama ekibimiz nokta atışı tespitlerde bulunuyor

13 Nisan 2020
Photo of KTAMS’tan hükümete: Demokrasi düşmanı, diktatörlük heveslileri

KTAMS’tan hükümete: Demokrasi düşmanı, diktatörlük heveslileri

13 Nisan 2020
Photo of Tabipler Birliği, yüzeylerin nasıl temizlenmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi

Tabipler Birliği, yüzeylerin nasıl temizlenmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi

13 Nisan 2020
Photo of Bengihan: Hükümet sermayenin temsilcisi

Bengihan: Hükümet sermayenin temsilcisi

13 Nisan 2020
Photo of ARUCAD’dan yüz siperi üretimine destek 

ARUCAD’dan yüz siperi üretimine destek 

13 Nisan 2020
Photo of Haftalık trafik raporu: 12 çarpışma, 1 yaralı

Haftalık trafik raporu: 12 çarpışma, 1 yaralı

13 Nisan 2020
Photo of LTB ekipleri önce temizliyor, sonra ilaçlıyor

LTB ekipleri önce temizliyor, sonra ilaçlıyor

13 Nisan 2020
Photo of Serdaroğlu: Teknokrat hükümet şarttır

Serdaroğlu: Teknokrat hükümet şarttır

13 Nisan 2020
Photo of Atan: Hükümet sınıfta kaldı

Atan: Hükümet sınıfta kaldı

13 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı