Güney’de 29 yeni vaka, 1 can kaybı

Güneyde bugün bir kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün gerçekleştirilen 891 test sonucunda ise 29 kişinin daha Kovid-19 olduğu tespit edildi. Toplam vaka sayısı 662’ye ulaştı.

Yaşamını kaybeden hastanın başka sağlık sorunlarının da bulunduğu ancak, ana ölüm nedeninin koronavirüs olduğu kaydedildi.

8 erkek 4 kadın

Rum Haber kaynaklarına göre bugünkü ölümle birlikte Güney Kıbrıs’ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı

12 oldu. Ölenlerin ortalama yaşı 64 olarak duyurulurken, 8’inin erkek, 4’ünün kadın olduğu ifade edildi.