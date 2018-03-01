Atakan: Adımlar istişare ve diyalogla atılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bakanlığının yetki alanındaki konularda atılacak adımlarda, ilgili sivil toplum örgütleri ve konunun paydaşlarıyla istişare ederek ve diyalog kurarak karar alacaklarını söyledi. Atakan, bakanlıkla basın üzerinden değil doğrudan diyalog kurulmasını da istedi. Atakan, Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Tamay Soysan ve Yönetimi Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Elagöz ve Bakanlık Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun da hazır bulundu.

SOYSAN: “SADECE ÇALIŞANLARIN HAK VE KAZANIMLARINI DEĞİL, ÜLKENİN DEĞERLERİNİ DE KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kabul sırasında ilk sözü alan Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, Bakan Atakan’ın geçtiğimiz hafta telekomünikasyon altyapısı konusunda sarf ettiği sözlerden sendikanın duyduğu rahatsızlığı aktardı.

Soysan, sendikanın sadece çalışanların hak ve kazanımlarını değil, ülkenin değerlerini de korumak için çalıştığını söyledi.

“DAİRE, 2010’DAN SONRA BÜYÜK KAYBA UĞRADI”

Soysan, GSM operatörleriyle 2010 yılında yapılan anlaşmadan sonra Telekomünikasyon Dairesi’nin gelir ve hizmetlerde büyük kayba uğradığını belirtti. Soysan, 2010 yılında GSM operatörlerine çıkış izni verilmesiyle birlikte devletin de büyük kayba uğradığını ifade etti.

ATAKAN: “ADIMLAR İSTİŞARE VE DİYALOGLA ATILACAK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan ise bakanlığın yetki alanında bulunan konularda atılacak adımların, gerek sendika, gerek oda olsun, o konunun paydaşlarıyla istişare edildikten ve diyalog kurulduktan sonra atılacağını söyledi.

Atakan, bakanlığın paydaşlarına da seslenerek iletişimi basın üzerinden değil, doğrudan yapma taraftarı olduğunu, kendisine veya Özel Kalem Müdürü’ne her zaman ulaşılabileceğini ifade etti.