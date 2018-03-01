Özçınar’a Avrasya Hizmet Ödülü

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından düzenlenen “Avrasya Hizmet Ödülleri 2018” programında ödüle layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özçınar ödülünü, aynı ödüle layık görülen Kardeş Belediye Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile birlikte Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Adnan Kahil’in elinden aldı.

Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından düzenlenen 2018 Avrasya Hizmet Ödülleri Töreni, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Adnan Kahil, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye Kişinev Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ve STK ve medya temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Avrasya ülkeleri arasındaki ilişkilerini her alanda en üst düzeye çıkarma hedefinde olan derneğin, 26 kişi, kurum ve kuruluşu ödüle layık gördüğü bildirildi.