Creditwest Bank West Life Hizmeti şirket içi tanıtımı gerçekleşti

Creditwest Bank’ın bireysel müşterilerine yönelik ayrıcalıklı olarak sunduğu özel ürünlerin bir araya toplandığı West Life Hizmetinin şirket içi tanıtımı geçtiğimiz gün Golden Tulip Hotel’de gerçekleşti.

Tanıtım etkinliğine Creditwest Bank üst düzey yönetimi, şube müdürleri, tüm bireysel ve ticari müşteri temsilcileri ile pazarlama bölümü çalışanları katılım gösterdi. Etkinlikte Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, bankacılık ile ilgili dünyadaki son trendler konusunda bilgiler verdi. Gecede West Life hizmeti ve müşterilere sunulan avantajları ile ilgili Pazarlama Bölüm Yönetmeni Arife Karaçete sunum ve konuşma yaptı.

Çok sayıda katılımcının yer aldığı etkinlikten sonra kokteyl gerçekleşti.

ZAHEER: TÜM BANKACILIK HİZMETLERİNİ WEST LIFE’TAN ALMAK MÜMKÜN

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer toplantıda yaptığı konuşmada Creditwest Bank’ın 25 yıla yaklaşan hizmet süresince ürün ve hizmet yelpazesini Kıbrıs halkının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik olarak geliştirdiğini ve müşterilerin hayatlarının tüm evrelerinde ihtiyaç duyabilecekleri tüm bankacılık hizmetlerini tek bankadan karşılayabildikleri bir noktada olduklarını söyledi. West Life’ın bu anlayışla ortaya çıktığını ifade eden Zaheer, Avrupa’da ve özellikle İngiltere’de benzer uygulamaların yeni olarak hayata geçtiğini belirtti.

West Life ile ilgili detaylı sunum için sahne alan Creditwest Pazarlama Bölümü Yönetmeni Arife Karaçete, West Life hizmeti ile hayallerini gerçekleştirmek isteyen, geleceğini planlayan müşterilere özel ayrıcalıklar sunduklarını belirterek, müşterilerin geliri göz önünde bulundurularak ihtiyaçlarına yönelik özel danışmanlık hizmeti de sağladıklarını açıkladı.

West Life hizmetinin, müşterilerin sadece bugün için gerekli olan bankacılık ürün ve hizmetleri değil, gelecekte kendileri ve aile bireylerinin olası ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandığını belirten Karaçete, bunun için şubelerde West Life danışmanlarının kişiye özel hizmet sunduğunu ifade etti.

West Life ile bireysel müşterilerin tüm kredi, mevduat ve diğer bankacılık hizmetlerinin tek bir bankadan karşılanabildiğinin altını çizen Karaçete, West Life’tan yararlanmak isteyen herkesi Crecitwest Bank şubelerine beklediklerini belirtti.