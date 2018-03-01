İrem Sak: “Aldatıldım”

SAMİMİ AÇIKLAMALAR:

“Güldür Güldür Show” ekibinin güzel oyuncusu İrem Sak ilişkisinde aldatıldığını itiraf ederek “Aldatıldım ama sonradan öğrendim. Artık çok geçti, hiçbir şey yapamadım. Beddua da etmedim.” dedi.

Show TV’nin fenomen programı “Güldür Güldür Show”da canlandırdığı tiplemelerle büyük beğeni toplayan İrem Sak, keyif dolu sohbetiyle dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu, hayatında hiç âşık olmadığını söylerken aldatıldığını da itiraf etti. Gülse Birsel’in “Yalan Dünya” dizisinde üne kavuşup komedi dünyasına sıcacık bir kahkaha getiren güzel oyuncu bakın takipçileriyle neleri paylaştı:

Zayıflamanın sırrı ne?

Aslında sadece üst kısımdan verdim. Türk kadınının belirli bir hattı vardır ya oradan tekrar aldım. Özellikle İzmir’de çektiğim sinema filminde, sahneler hep akşamdı. Gece de yemek olarak pilav ve makarna yedim. Şimdi onları geri vereceğim.

Hayatında biri var mı?

Boş kalple yaşamayı pek sevmiyorum ama özel hayatım da bana kalsın. Bir tek şunu belirtmek isterim çok mutluyum. Daha hiç kimseyle görüntüm olmadı. Dikkat edince görüntülenmiyorsun ama çok dikkat edip yazın koylara gidip yakalananlar da var. Benim denk gelmedi, şans diyelim.

Aşk senin için ne anlam ifade ediyor?

Geçenlerde keşfettim, ben hiç âşık olmamışım. Herkes gemileri yakmış, aşkları için meslek değiştirmiş, babalarını karşılarına almışlar. Benim her şeyim güzel güzel gitti, kimse için gözümü karartıp bir şey yapmadım. Aşk öyle bir şeyse ben hiç âşık olmamışım, hep çok sevmişim.

Bir erkekte neler olmasını beklersin?

Özgüven eksikliği ya da gereksiz özgüven fazlalığı varsa beni çok iter. Bir de benim kendimce bir değerim var, onu bana hissettirmiyorsa benim vaktimi almasın. Ben kendimle yeterince mutluyum, daha iyisini sunacaksa buyursun gelsin, yoksa benim keyfim yerinde.

İhanete uğradın mı?

Tabii ki ama sonradan öğrendim. İlişkim aldatıldığımı öğrenince bitmedi yani. Artık çok geçti, hiçbir şey yapamadım. Beddua da etmedim. Belki ben soğudum ve ittim, benim de bir katkım vardır diye çok ses etmedim. “Mutsuzum” deyip ayrılmalı insan, aldatmaya, aldatılmaya gerek yok.

Ağabeyin de “Güldür Güldür Show” ekibinde. Sana torpil geçiyor mu peki?

Hiç torpil geçmiyor, o konuda çok iyi eğitilmiş. İçeriden bilgi de sızdırmıyor. Onunla birlikte oturuyordum ama baktım bütün ev işlerini bana yığıyor, evden çıktım. Yemek, ütü, çamaşır hep bendeydi.

Sence Türkiye’de kadın komedyen az sayıda mı?

Evet, az. Mesela bana bir proje geliyor, takvimime uymayıp kabul edemeyince, benim dengim olan 2-3 oyuncu var, onlara gidiyor. Onların kabul etmediği de bana geliyor. Birbirimizin alternatifi gibi olduk ama alttan yeni isimler geliyor.