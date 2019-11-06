Astronotlar için akıllı eldiven geliştirildi

NASA, astronotlar tarafından kullanılmak üzere akıllı eldiven geliştirdi. Eldiven sayesinde astronotlar drone’ları el hareketleri ile kontrol edebilecek.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2030’lu yıllarda Mars’a ilk insanlı misyonunu gerçekleştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Geçtiğimiz günlerde Mars’a ilk ayak basacak kişinin bir kadın olabileceğini açıklayan NASA, astronotlar tarafından kullanılmak üzere akıllı eldiven geliştirdi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, SETI ile ortaklaşa yürütülen proje sayesinde astronotlar drone’ları (İnsansız Hava Araçları) el hareketleri ile kontrol edebilecek.

Söz konusu akıllı eldiven ile astronotlar Mars’ta keşif görevi yürüten robotik cihazları da kontrol edebilecek.

Proje ekibinde yer alan Norwegian Üniversitesi öğrencileri tarafından Dünya’da denenen akıllı eldiven ilk testi başarı ile geçti.

Henüz prototip aşamasında olan akıllı eldivenin Mars’a gidecek astronotlar tarafından kullanılması planlanıyor.