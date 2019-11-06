Voyager 2 ‘yıldızlararası uzay’dan ilk mesajını yolladı

Geçtiğimiz yıl Güneş Sistemi’nden çıkarak ‘yıldızlararası uzay’da seyahat etmeye başlayan Voyager 2 buradan ilk mesajını yolladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Voyager misyonu ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Voyager 2 ‘yıldızlararası uzay’dan ilk mesajını Dünya’ya gönderdi.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, 5 Kasım 2018’de Güneş Sistemi’ni geri de bırakarak evrendeki yolculuğuna devam eden uzay aracından elde edilen veriler Güneş Sistemi ile ilgili yeni bilgiler sunabilir.

Özellikle Güneş Sistemi’nin yapısı ile ilgili yapılan araştırmalarda kullanılması beklenen verilerin detaylarına ilişkin açıklama ise henüz gelmiş değil.

Voyager 2’den 16 gün önce fırlatılan Voyager 1, 25 Ağustos 2012’de Güneş Sistemi’ni çevreleyen bölge olan heliosferi geçmişti.

UZAY ARACI TÜRKÇE MESAJ DA TAŞIYOR

Uzay aracının bir Türkçe mesaja da ev sahipliği yapıyor. Voyager 1 ve 2 uzay araçlarında Türkçe olarak kaydedilen “Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun” mesajının arkasındaki hikaye yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Söz konusu mesajın Prof. Dr. Peten Ian Kuniholm’a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaydın nasıl yapıldığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kuniholm, “1960’larda Robert Kolej’de İngilizce öğretmenliği yapıyordum. Behçet Kemal Çağlar da o sıralarda kolejde edebiyat öğretmeniydi. Behçet Kemal Çağlar’ın beni her sabah selamlama biçimiyle Türkçe bir kayıt yaptım” dedi.

NASA, 20 Ağustos 1977’de Voyager 2 insansız uzay aracını uzaya gönderdi. Voyager misyonunun asıl hedefi Jüpiter ve Satürn’den veri toplamaktı.

Ancak taşıdıkları plütonyum piller sayesinde halen aktif olan uzay araçlarının misyonu 40 yılı geride bıraktı.

825 kilo ağırlığındaki Voyager uzay araçları NASA’nın en büyük başarı hikâyelerinden biri. Zira, iki araç da günümüzde hala uzaydan güvenilir bilgiler aktarmaya devam ediyor.

Yeryüzünden giderek uzaklaşan bu araçlarla bağlantının 2030’a kadar korunacağı öngörülüyor.