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Asılsız bomba ihbarının arkasında 3 öğrenci

18 Nisan 2019
bomba

Baf’a bağlı Emba’daki Apostolos Andreas Ortaokulu’na yönelik yapılan asılsız bomba ihbarının arkasında 13-15 yaşlarındaki 3 öğrencinin bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, polisin, söz konusu 13-15 yaşlarındaki 3 öğrencinin asılsız bomba ihbarının failleri olduğunu düşündüğünü belirtti.

Polisin, bu sonuca, 13 yaşındaki öğrenciye ait olan cep telefonuyla yapılan bomba ihbarının,  telefon verilerini ortaya çıkarmasının ardından vardığını belirten gazete söz konusu öğrencinin, işbirliği yaptığı iki öğrencinin de ismini vermesinden dolayı, polisin 3 öğrenciyi sorguya aldığını yazdı.

Gazete öğrencilerin küçük olmasından dolayı daha sonra serbest bırakıldığını ve prosedür gereği ailelerine konuyla ilgili bilgi verildiğini belirtti.

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