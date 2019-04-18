Öykü Arin’e nakil, bu akşam yapılacak

Öykü Arin’in annesi Eylem Şen Yazıcı, kök hücre bağışı çağrısını yineledi.

İzmir’de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan 4 yaşındaki Öykü Arin‘e annesi Eylem Şen Yazıcı‘dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli, bugün akşam saatlerinde yapılacak. Hastanede bir haftadır kemoterapi gören anne Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabında kan verirken paylaştığı videoda, kök hücre bağışı çağrısında bulundu.

İzmir’de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı’nın kızı Öykü Arin’e, geçen yıl kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden biri olan JMML tanısı konuldu. Tanı konulduktan sonra Yazıcı ailesi, Öykü Arin’e uygun ilik bulunması için hem yurt içinde, hem yurt dışında ‘Öykü Arin’e Umut Ol’ adıyla kampanya başlattı. Birçok ünlü ismin de destek verdiği kampanya sayesinde, binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu. Ancak Öykü için uygun donör bulunamadı. Antalya’da tedavisi devam eden Öykü Arin için başlatılan ‘Öykü Arin’e Umut Ol’ kampanyasında mutlu haber gelmeyince, daha fazla vakit kaybetmek istemeyen doktorlar, hastalığın küçük kızın organlarına zarar vermemesi amacıyla anneden yarı uyumlu nakle karar verdi.

Anne Yazıcı bir hafta kemoterapi gördü

Medical Park Antalya Hastanesi’nde tedavisi süren Öykü Arin’e, annesi Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu nakil yapılmasına karar verildi. Nakil için 11 Nisan Perşembe günü süreç başlatıldı. Kan değerleri ölçülen ve genel sağlık taramasından geçen Eylem Şen Yazıcı, bir hafta gözetim altında tutularak değerleri takip edildi, kemoterapi uygulandı. Hastanede steril odada dinlenmeye devam eden Yazıcı’dan bugün akşam saatlerinden alınacak ilik, kızına nakledilecek.

28 gün steril odada kalacaklar

Nakil tamamlandıktan sonra, anne ve kızı 28 gün steril bir odada kalacak ve naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin’in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan ‘Öykü Arin’e umut ol, donör ol’ kampanyası devam ediyor.

“5 aylık kabus bitecek”

Hastanede eşi ve kızını bir an olsun yalnız bırakmayan Çağdaş Yazıcı, süreçle ilgili yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

“Bizim için 5 aylık kabus bitecek. Güzel bir bahar olacak. Benim de normalde yüzde 50 uyumlu. Ancak doktorlar ilik transferinin anneden yapılmasının daha az riskli olacağını söyledi. Hem yakın çevremiz hem de donör olan binlerce kişi bizim gibi kaygılı ve heyecanlı bekliyor. Ancak bizde heyecan daha ağır basıyor.”

Baba Yazıcı, eşinin dün akşam kemoterapi gördüğünü, bu nedenle biraz yorulduğunu belirterek, nakil işleminin akşam saatlerinde başlayacağını söyledi.