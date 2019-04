ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunu gururlandıran başarı

Dünyanın en ünlü petrol mühendisliği okulları ve petrol şirketleri tarafından takip edilen makale/sunum yarışmasında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencisi Yusuf Shakeel Avrupa bölgesi çapında ikinci oldu.

Dünyada yaklaşık 160 bin üyesi bulunan SPE (Society of Petroleum Engineers International / Uluslararası Petrol Mühendisleri Topluluğu) tarafından öğrencilere yönelik Polonya’da Avrupa bölgesi çapında düzenlenen makale/sunum yarışmasının lisans kategorisinde ikinci ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Yusuf Shakeel oldu. Öğrenci yarışmada, seçmeli araştırma dersi kapsamında bir diğer 4. sınıf öğrencisi Ahmed Magdy Khalil ile birlikte üzerinde çalıştıkları “High-Performance Optimization of Cyclic Steam Injection by Coupling Particle Swarms and a Data-Driven Forecasting Model” adlı projenin sonuçlarını sundu.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencileri geçen yıllar içerisinde bu yarışmanın Türkiye ayağında 3 kez birincilik ve Avrupa ayağında 1 kez birincilik elde etmeyi başarmıştı. Halen yarısından fazlası 20 farklı ülkeden uluslararası öğrenci olmak üzere, yaklaşık 125 öğrencisi bulunan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Programı 12 yıldır başarıyla eğitim vermekte. Mezunları Türkiye’deki petrol ve jeotermal şirketlerinin yanısıra, dünyanın çeşitli ülkelerinde çalışmakta ve yüksek lisans/doktora eğitimlerine devam etmekteler.

SPE (Society of Petroleum Engineers International / Uluslararası Petrol Mühendisleri Topluluğu) tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için düzenlenen Makale/Sunum Yarışması, her yıl topluluk tarafından belirlenen 14 bölgede, petrol mühendisliği öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Avrupa bölgesinde Türk üniversitelerinin yanısıra Imperial College (İngiltere), TU Delft (Hollanda), Clausthal University of Technology (Almanya), University of Stavanger (Norveç), IFP School (Fransa), Heriot-Watt University (İskoçya), Montanuniversität Leoben (Avusturya) gibi Avrupa’nın en köklü petrol mühendisliği bölümlerinin öğrencileri yarışabiliyor. Bölgesel yarışmaların birincileri, sonrasında SPE’nin her yıl sonbahar aylarında petrol mühendislerinin katıldığı en büyük kongre olan Annual Technical Conference and Exhibition’da tüm bölge birincileriyle yarışıyorlar. Yarışma aynı zamanda dünyanın en ünlü petrol mühendisliği okulları ve petrol şirketleri tarafından da takip ediliyor.