Creditwest Bank ve Puzzle Travel arasında yatırım finansman garantörlük anlaşması imzalandı

Creditwest Bank ve Puzzle Turizm Yatırımları Şirketi Ltd. arasında yatırım finansman garantörlük anlaşması imzalandı.

Puzzle Turizm Yatırımları Şirketi Ltd.’nin Mağusa’da yapacağı Poyraz Residence Projesi ile ilgili yatırım finansman garantörlük anlaşması geçtiğimiz gün Creditwest Bank toplantı odasında düzenlendi.

Poyraz Residence, restoran, kafe, sinema ve mağazalar gibi tüm sosyal alanlara sadece 1 dakika, denize 3 dakika, alışveriş merkezine sadece 5 dakika ve Üniversiteye sadece 10 dakika yürüme mesafesi ile eşsiz bir lokasyona sahip. Tüm bunlar ile beraber eşsiz tasarımı, çağdaş mimarisi ile değerli yatırımcılarına çok kısa süre içerisinde yüksek kazanç ön görüyor.

Poyraz Residence Projesini içeren yatırım finansman garantörlük anlaşmasına Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Puzzle Turizm Yatırımları Şirketi Direktörü Okan Tütünçim koydu. İmza etkinliğine Creditwest Bank Pazarlama Müdürü Hakan Eriş, Bireysel Pazarlama Yönetmen Arife Karaçete ve Mağusa Şubesi Müdürü Doğan İnal katıldı.

PROJELER PLANLANAN SÜREDE BİTİYOR, CREDITHOME ILE KREDI IMKANI SUNULUYOR

Creditwest Bank’ın bankacılık ve emlak sektöründe yeni başlattığı yatırım finansman garantörlük anlaşması uyarınca, inşaat şirketleri projelerinin finansmanlığı banka garantisi altına alarak inşaatlarını planladıkları şekilde ve zamanında bitirme imkanı elde ediyorlar. Creditwest Bank sadece proje yatırım finansmanlığı sağlamakla kalmayıp projenin satışına da destek olarak çok özel koşullarda bireysel ev kredileri sağlıyor. Credithome ve Credithome Mortgage adı altında yerli ve yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik sunulan ev kredileri, 180 aya varan vadeler ile proje başladığı andan itibaren ev sahibi olma şansı sunuyor.

POYRAZ RESIDENCE MAĞUSADA EŞSİZ LOKASYONU İLE YATIRIMCILARINI BEKLİYOR

Gazimağusa’da 7 katlı bir rezidans projesi olan Poyraz Residence 49 Adet, 2+1 daireden oluşuyor. P&T Construction bu projesinde yenilikçi ve modern çizgisinin yanı sıra tamamen kullanıcılarının ergonomi ve yaşam standartlarının her detayını düşünerek kaliteli ve konforlu bir yaşam sunuyor. Poyraz Residence, şehir merkezine sadece 1 dakika, denize 3 dakika, alışveriş merkezine sadece 5 dakika ve Üniversiteye sadece 10 dakika yürüme mesafesi ile eşsiz bir lokasyona sahip.

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