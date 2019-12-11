Sağlık Bakanlığı aşılama krizi yaşıyor. Bakanlığın orta eğitimdeki kız çocuklarına yönelik başlattığı HPV (Human Papilloma Virüs) aşı kampanyasından çocuklarını yararlandırmak isteyen aileler, “aşı yok” gerekçesi ile geri gönderiliyor

DUVARA TOSLADI: Orta eğitimdeki kız çocuklarına yönelik başlatılan HPV aşı kampanyası duvara tosladı. Kampanya kapsamında okul yönetimleri aranarak randevular veriliyor ancak, onlarca öğrenci “aşı yok” gerekçesi ile devletin sağlık kurumlarından aşılanmadan geri gönderiliyor

HER GÜN YENİ BİR VAKA: Aşı olacakları gerekçesi ile önceki gün İskele Sağlık Ocağı’na çağrılan Erenköy Lisesi öğrencileri, “aşı yok” gerekçesi ile okullarına geri gönderildi. Benzer bir durum Lefkoşa’da Trenyolu Polikliniği’nde yaşandı

VELİLER İSYANDA: Aşı krizi, velileri isyan noktasına getirdi. Bazı ebeveynler, yaşadıklarını sosyal medya paylaşımı ile kamuoyuna duyurdu. “Sistem çöktü”, “insan yerine konmuyoruz”, “doktor-hasta, okul yönetimi – veli, ebeveyn-çocuk karşı karşıya getiriliyor” şeklinde paylaşımlar yapan veliler KKTC sağlık sistemini eleştirdi

Sağlık Bakanlığının orta eğitimdeki kız çocuklarına yönelik başlattığı aşı kampanyası, yeterli aşı olmaması sebebi kaosa yol açtı.

Aşı için randevu verilen birçok çocuk, çağrıldıkları sağlık ocağından ve poliklinikten, randevu gününde “aşı yok” denilerek hizmet verilmeden geri gönderildi.

Sağlık Bakanlığının aşı krizi, ebeveynleri isyan noktasına getirdi.

Önce İskele şimdi de Lefkoşa

Kampanya çerçevesinde önceki gün Erenköy Lisesi orta bölümü, köyden İskele Sağlık Ocağı’na çağrıldı ancak çocuklar, “aşı yok” denilerek geri gönderildi.

Aynı olay, önceki gün de Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nde yaşandı. Kampanya kapsamında, belirtilen tarih ve saatte Trenyolu Polikliniği’ne giden çocuklar, önce “sistem çöktü” gerekçesi ile uzun süre oyalandı sonra “aşı yok” gerekçesi ile hizmet verilmeden geri gönderildi.

Aşı krizi velileri gerdi

Sabahın erken saatlerinde kilometrelerce yol kat edip, devletin sağlık kurumlarına randevulu hasta olarak gittiklerini ancak aşı olmadığı gerekçesi ile hizmet alamadıklarını söyleyen veliler, ülkede sağlık sisteminin çöktüğünü söyleyerek, bakanlığı sert sözlerle eleştirdi.

Veliler, “madem aşı yok randevulu hastalar veya ilgili okulların yönetimleri neden bilgilendirilmiyor?, Sabahın erken saatinde, soğukta çocuklarımız neden yollara dökülüyor? Devlet, vatandaşını hangi sebeple insan yerine koymuyor?” diye sordu.

Bakanlığın talimatıymış

Trenyolu Polikliniği’nde, önce “sistem çöktü” denilip, uzun süre bekletildiğini sonrasında ise “birinci dozu özelde yapıldığı için ve yeterince aşı bulunmadığı gerekçesiyle” çocuğuna aşı yapılmadığını iddia eden Nazen Şansal, isyan etti.

Şansal, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı, ülkedeki sağlık sistemini eleştirdi.

Nazen Şansal’ın “Sistem çöktü” başlığı altındaki sosyal medya paylaşımı söyle:

“Devletin okulundan verilen aşı kağıdı üzerine Tren Yolu Polikliniği’ni, gitmeden bir gün önceden arayıp bilgi aldım. Saat kaçta ve hangi evraklarla orada olmam gerektiğini sordum. Nisan 2019’da bu aşı henüz devlet tarafından yapılmadığı için ilk dozu özelde olduğumuzu da izah ederek, kızımın aşı olması için ertesi gün oraya erkenden gitmem gerektiğini öğrendim.

Sabah erken saatte, kızımı okula götürmeyip ben de işe geç gitme pahasına polikliniğe gittik. Önce “sistem çöktüğü” için, oradaki hastalar ve aşı olmaya gelen diğer öğrenci ve velileri ile birlikte uzun süre bekledik. Sonra kaydımızı yaptırarak sıramız gelince aşı olmak üzere doktorun yanına girdik. Ancak birinci dozu devlette yaptırmadığımız için ve yeterince aşı bulunmadığı gerekçesiyle kızıma aşı yapılmadı. Görevli doktor da sorumlu doktor da, “Sağlık Bakanlığı’nın talimatı böyle, yeterli aşı yok” diyerek bizi gönderdi.

“İlk söylenen gerçek aslında: Sistem çöktü”

O vakitten beri sinirlerim bozuk, içimde hazmedemediğim bir yumruk.

Sanırım sorun aşı değil, başınızdan beytambal galsın dedirtiyorlar Anayasal haklarımız hakkında…

Sorun, insan yerine konmamak.

Sorun, hiçbir işimizin tam olmaması.

Sorun, oradaki kamu emekçisi ile vatandaşı, doktor ile hastayı, okul yönetimi ile veliyi, anneyle kızını karşı karşıya getiren bu sistem.

Sorun; sabah oraya vardığımızda duyduğumuz ilk gerçek aslında;

SİSTEM ÇÖKTÜ!