AvrupaFutbol

Barcelonalı Fati tarihe geçti

11 Aralık 2019

F, G ve H grubundaki son karşılaşmaların ardından Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Valencia ve Chelsea son 16 turuna çıktı. Barcelonalı  Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi F, G ve H gruplarında son maçlar oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu.

Barcelona’nın liderliği garantilediği F Grubu’nda 2’nciliği Borussia Dortmund elde etti.

Takımı Barcelona’nın Inter’i 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandıran Ansu Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.

Bir önceki rekor, 1997 yılında Rosenborg’un evinde Olympiakos’u 5-1 yeniği maçta 17 yıl 195 günlükken gol atan Peter Ofori-Quaye’ye aitti.



Etiketler

İlgili Makaleler

AB: Türkiye’deki mülteciler için 6 milyar euronun tamamı tahsis edildi

10 Aralık 2019
Norveç

Dünyada en kaliteli yaşam Norveç’te

10 Aralık 2019

Ege adalarında sığınmacı sayısı 40 bini aştı

10 Aralık 2019

Halk Evi, Salih Say ile anlaştı

10 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı