Barcelonalı Fati tarihe geçti

F, G ve H grubundaki son karşılaşmaların ardından Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Valencia ve Chelsea son 16 turuna çıktı. Barcelonalı Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi F, G ve H gruplarında son maçlar oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu.

Barcelona’nın liderliği garantilediği F Grubu’nda 2’nciliği Borussia Dortmund elde etti.

Takımı Barcelona’nın Inter’i 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandıran Ansu Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.

Bir önceki rekor, 1997 yılında Rosenborg’un evinde Olympiakos’u 5-1 yeniği maçta 17 yıl 195 günlükken gol atan Peter Ofori-Quaye’ye aitti.