Esad’dan Erdoğan’a sert sözler: Fırsatçı İslamcılarla iş yapmaktan tiksinirim

İtalya Devlet Televizyonu Rai’ye mülakat veren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, gelecekte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme ihtimaliyle ilgili bir soruya, “Bir gün bunu yapmak zorunda kalırsam bundan gurur duymam. Bu türden fırsatçı İslamcılarla iş yapmaktan tiksinirim” yanıtını verdi. Esad, “Mesele benim duygularım değil, Suriye’nin çıkarları. Bu yüzden çıkarlarımız nereye gitmemi gerektirirse oraya giderim” dedi.

Rai’nin eski başkanlarından olan ve halen kurum içinde yönetim kademesinde bulunan Monica Maggioni tarafından 26 Kasım’da yapılan söyleşi gecikmeli olarak Rai’nin internet sitesinde yayımlandı.

2 Aralık’ta yayımlanması planlanan ancak kesin olarak bilinmeyen nedenlerle yayına verilmeyen söyleşinin, Suriye yönetiminin Rai’ye rest çekmesi üzerine internette yayımlandığı iddia edildi.

Beşar Esad’ın ofisi tarafından 7 Aralık’ta sosyal medyada yayımlanan mesajda, Rai’nin “söyleşiyi yayımlamayı reddetmeyi sürdürmesi halinde” kendilerinin 9 Aralık akşamı söyleşiyi yayımlayacağı uyarısı yapıldı. Bu mesajın ardından Suriye yönetimi söyleşi videosu ve metnini, sosyal medya ve SANA ajansı üzerinden yayımladı. Rai de söyleşiyi daha sonra internet sitesine koydu.

Yaklaşık 20 dakikalık söyleşide Beşar Esad, “Uzun vadede Sayın Erdoğan ile görüşme planı olabilir mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Eğer bir gün bunu yapmak zorunda kalırsam bundan gurur duymam. Bu türden fırsatçı İslamcılarla masaya oturmaktan tiksinirim. Müslüman demiyorum, İslamcı diyorum – bu başka bir terim, siyasi bir terim. Ama ben hep şunu söylerim: benim görevim yaptıklarımdan mutlu olmak ya da olmamak değil. Mesele benim duygularım değil, Suriye’nin çıkarları. Bu yüzden çıkarlarımız nereye gitmemi gerektirirse oraya giderim, neyi yapmamı gerekirirse onu yaparım.”

Esad, Suriye’deki mevcut durumla ilgili bir soruyu yanıtlarken de “Suriye ordusu son birkaç yıldır ilerleme kaydetti ve birçok bölgeyi teröristlerden temizledi. Türklerin desteklediği El Nusra’nın bulunduğu İdlib ise hala duruyor, Türklerin geçen ay topraklarımızı işgal ettiği Suriye’nin kuzey bölgeleri de duruyor” dedi.