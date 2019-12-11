Yurt odasından uyuşturucu çıktı

Lefkoşa’da bir üniversitenin yurtlarında güvenlik görevlileri tarafından önceki gün yapılan kontrolde, Abdalla Abdusallam Mohammad’in kaldığı odada uyuşturucu bulundu. Zanlı tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da bir üniversitenin yurtlarında güvenlik görevlileri tarafından yapılan rutin kontrollerde, Abdalla Abdusallam Mohammad’in kaldığı odada hintkeneviri bulundu. Olayla ilgili zanlı Mohammad, tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Mehmet Sevinç, zanlının 9 Aralık’ta bir üniversite kampusu içinde bulunan yurt odasında güvenlik görevlileri tarafından yapılan rutin kontrolde 6 ayrı foil kağıda sarılı 2 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının söz konusu maddeyi aynı gün Gönyeli’de aranan bir kişiden 400 TL karşılığında 2 gram olarak satın aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının soruşturma maksatlı üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.