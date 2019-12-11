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Polis, kaçak yaşadığı 6 yılı araştırıyor

11 Aralık 2019

KKTC’de 2013 yılından beri kaçak olarak ikamet eden ve 6 Aralık’ta yapılan denetimlerde tespit edilen Salim Ahmad Gambo aleyhindeki soruşturma sürüyor

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da gerçekleştirilen rutin devriye kontrollerinde ülkede kaçak olarak ikamet ettiği tespit edilen zanlı Salim Ahmad Gambo dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Mertcan Köse, zanlı Salim Ahmad Gambo’nun 6 Aralık’ta saat 23.00’de Lefkoşa’da, üzerinde yapılan kimlik kontrollerinde ülkemizde 14 Kasım 2013 itibaren ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılacağını belirtti. Polis, zanlının üç gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç  Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 



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